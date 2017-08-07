Президент призвал предпринимателей к социальной ответственности

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«Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз», - считает президент.

Александр Лукашенко призвал предпринимателей быть социально ответственными и работать не только на себя, но и на благо государства.

Об этом он заявил, заслушивая доклад по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает БЕЛТ А. "От любых совместных действий - моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее. Если вы по другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к предпринимателям.

Президент подчеркнул, что является сторонником исключения ненужных требований к работающим людям. "Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве, и от силы этого государства зависит и их собственное благополучие. "Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно", - заявил глава государства.

Также Александр Лукашенко предостерег начинающих предпринимателей от необоснованных иллюзий: "Все понимают бизнес так: ворота открыл, зашел - и деньги на тебя посыпались. Так не бывает. Бизнес - это тяжелейшая ноша. Там надо шевелиться и знать многое. Нужно обладать не просто соответствующими, а целым комплексом навыков. Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности. Поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало".