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Кто видел затмение "кровавой Луны"?

08.08.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несмотря на столь кровожадное название Луна в эти дни окажет скорее позитивное воздействие на жителей планеты, чем негативное, считают астрологи. Она становится красной или оранжевой, когда находится очень близко к Земле. Затмение во всех своих деталях было доступно наблюдениям на территории большей части Евразии, однако в Беларуси Луна была традиционно белой, разочаровав многих наблюдателей.

Кто видел затмение "кровавой Луны"?
© Sputnik / Виктор Толочко
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Необычное астрономическое явление можно было увидеть в Минске поздним вечером 7 августа с 20:23 до 22:18 — в это время северная часть земной тени скрыла южную часть лунного диска.

Разочарованных любителей астрономии возможно утешит тот факт, что следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какой увидели и запечатлели Луну в тени Земли в разных точках нашей планеты — в Германии, Испании, Греции, Индонезии, Турции и на Мальте.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью жители Земли наблюдали редчайшее астрономическое явление‍ - частичное затмение "кровавой Луны".

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