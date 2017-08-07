Несмотря на столь кровожадное название Луна в эти дни окажет скорее позитивное воздействие на жителей планеты, чем негативное, считают астрологи . Она становится красной или оранжевой, когда находится очень близко к Земле. Затмение во всех своих деталях было доступно наблюдениям на территории большей части Евразии, однако в Беларуси Луна была традиционно белой, разочаровав многих наблюдателей .



© Sputnik / Виктор Толочко Лунное затмение позитивно повлияет на экономическую сферу

Необычное астрономическое явление можно было увидеть в Минске поздним вечером 7 августа с 20:23 до 22:18 — в это время северная часть земной тени скрыла южную часть лунного диска.

Разочарованных любителей астрономии возможно утешит тот факт, что следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года.

Смотрите в фотоленте Sputnik, какой увидели и запечатлели Луну в тени Земли в разных точках нашей планеты — в Германии, Испании, Греции, Индонезии, Турции и на Мальте.