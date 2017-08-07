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Кто видел затмение "кровавой Луны"?
08.08.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на столь кровожадное название Луна в эти дни окажет скорее
© Sputnik / Виктор Толочко
Необычное астрономическое явление можно было увидеть в Минске поздним вечером 7 августа с 20:23 до 22:18 — в это время северная часть земной тени скрыла южную часть лунного диска.
Разочарованных любителей астрономии возможно утешит тот факт, что следующее затмение Луны будет полным и произойдет 31 января 2018 года.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какой увидели и запечатлели Луну в тени Земли в разных точках нашей планеты — в Германии, Испании, Греции, Индонезии, Турции и на Мальте.
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Сегодня ночью жители Земли наблюдали редчайшее астрономическое явление - частичное затмение "кровавой Луны".
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