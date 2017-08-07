ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производителей бытовой химии могут обязать выпускать средства с замком от детей

08.08.2017 12:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Производителей бытовой химии могут обязать выпускать средства с замком от детей

фото: Perepel-krym.ru

В Беларуси производителям бытовой химии предлагают выпускать средства в упаковках с защитой от детей.

Об этом  сообщил директор РНПЦ детской хирургии, кандидат медицинских наук Константин Дроздовский, передает БЕЛТА. "В настоящее время мы подготовили предложения к производителям средств бытовой химии. Это будет касаться белорусских производителей, и, наверное, мы попробуем применить их к сертификации продуктов иностранного производства", - сказал Константин Дроздовский.

Речь идет об изготовлении средств бытовой химии только с пробкой-замком - защитой от детей. Упаковка опасных, агрессивных жидкостей должна быть темного, неяркого цвета, не привлекающей внимание. Кроме того, предлагается увеличить размер шрифта с предупреждением о том, что содержимое может быть смертельно опасным.
 

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси производителям бытовой химии предлагают выпускать средства в упаковках с защитой от детей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очередная волна жары: объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика