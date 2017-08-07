Производителей бытовой химии могут обязать выпускать средства с замком от детей

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В Беларуси производителям бытовой химии предлагают выпускать средства в упаковках с защитой от детей.

Об этом сообщил директор РНПЦ детской хирургии, кандидат медицинских наук Константин Дроздовский, передает БЕЛТ А. "В настоящее время мы подготовили предложения к производителям средств бытовой химии. Это будет касаться белорусских производителей, и, наверное, мы попробуем применить их к сертификации продуктов иностранного производства", - сказал Константин Дроздовский.

Речь идет об изготовлении средств бытовой химии только с пробкой-замком - защитой от детей. Упаковка опасных, агрессивных жидкостей должна быть темного, неяркого цвета, не привлекающей внимание. Кроме того, предлагается увеличить размер шрифта с предупреждением о том, что содержимое может быть смертельно опасным.

