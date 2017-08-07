ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередная волна жары: объявлен оранжевый уровень опасности

08.08.2017 12:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Очередная волна жары: объявлен оранжевый уровень опасности

фото: Gazetabalakovo.ru

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 10 и 11 августа.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 В среду, 9 августа, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29.

В четверг, 10 августа, в дневные часы по юго-западу, а в пятницу, 11 августа, на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30-34 градусов тепла. В пятницу местами по Брестской области воздух прогреется до плюс 35.

 
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 10 и 11 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Брэсце ў возеры патануў 54-гадовы мужчына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика