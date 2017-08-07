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Видеофакт: "перевозчик" на Audi лихачил на проспекте Независимости

08.08.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Опасная ситуация произошла в начале проспекта Независимости между главным корпусом БГУ и университетом Максима Танка. Автомобиль Audi на большой скорости лихо обогнал попутные машины и выехал на мост на встречную полосу, при этом пересекая две сплошные линии.

Видеофакт: "перевозчик" на Audi лихачил на проспекте Независимости
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Более того, "гонщик" проехал прямо перед милицейской машиной, которая спускалась с моста. Видео дорожного инцидента запечатлел автомобильный регистратор.

"Расслабьтесь, это "Перевозчик", — пошутил один из пользователей YouTube в комментариях к видео.

В то же время многие интернет-пользователи куда менее иронично высказывались о поступке лихача и даже пробовали определить номер машины.

Максимальная допустимая скорость на проспектах в Минске на отдельных участках — 80 километров в час. Ориентировочно скорость "Ауди" при заходе на мост была не менее 100 километров в час.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска автомобиль гнал по одной из главных транспортных артерий столицы и выехал на мосту на встречную полосу. Смотрите кадры дорожного инцидента.

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