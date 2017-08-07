Опасная ситуация произошла в начале проспекта Независимости между главным корпусом БГУ и университетом Максима Танка. Автомобиль Audi на большой скорости лихо обогнал попутные машины и выехал на мост на встречную полосу, при этом пересекая две сплошные линии.

Более того, "гонщик" проехал прямо перед милицейской машиной, которая спускалась с моста. Видео дорожного инцидента запечатлел автомобильный регистратор.

"Расслабьтесь, это "Перевозчик", — пошутил один из пользователей YouTube в комментариях к видео.

В то же время многие интернет-пользователи куда менее иронично высказывались о поступке лихача и даже пробовали определить номер машины.

Максимальная допустимая скорость на проспектах в Минске на отдельных участках — 80 километров в час. Ориентировочно скорость "Ауди" при заходе на мост была не менее 100 километров в час.