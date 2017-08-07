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Всемирный день кошек: 7 релаксирующих инстаграм-котиков
08.08.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Всемирный день кошек, инициатором которого в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare, отмечается 8 августа, и является главным неофициальным праздником. В этот день люди выражают любовь и почтение своим мяукающим друзьям. Sputnik тоже не оставил без внимания праздник, собрав полные умиротворения кадры известных котов-инстаграмеров.
Кот Соус Тардар (всем известный как Grumpy Cat)
Кот Мостик, который следит за стройкой Крымского моста
Самый счастливый кот в мире Широнеко
Кот Мэнни, который обожает делать селфи
Кот Локи, который похож на вампира
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