Всемирный день кошек: 7 релаксирующих инстаграм-котиков

Всемирный день кошек, инициатором которого в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare, отмечается 8 августа, и является главным неофициальным праздником. В этот день люди выражают любовь и почтение своим мяукающим друзьям. Sputnik тоже не оставил без внимания праздник, собрав полные умиротворения кадры известных котов-инстаграмеров.

Кот Соус Тардар (всем известный как Grumpy Cat)

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat) Июн 30 2017 в 7:34 PDT

Кот Мостик, который следит за стройкой Крымского моста

Всех с Днём поцелуев! Хвастайте, сколько раз сегодня поцеловались? Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Июл 6 2017 в 8:29 PDT

Самый счастливый кот в мире Широнеко

Кот Мэнни, который обожает делать селфи

Monday morning like… #GoPro Публикация от Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Авг 7 2017 в 6:11 PDT

Кот Локи, который похож на вампира