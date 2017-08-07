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Всемирный день кошек: 7 релаксирующих инстаграм-котиков

08.08.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всемирный день кошек, инициатором которого в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare, отмечается 8 августа, и является главным неофициальным праздником. В этот день люди выражают любовь и почтение своим мяукающим друзьям. Sputnik тоже не оставил без внимания праздник, собрав полные умиротворения кадры известных котов-инстаграмеров.

Кот Соус Тардар (всем известный как Grumpy Cat)

Кот Мостик, который следит за стройкой Крымского моста

Всех с Днём поцелуев! Хвастайте, сколько раз сегодня поцеловались?

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Июл 6 2017 в 8:29 PDT

Самый счастливый кот в мире Широнеко

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Публикация от Shironeko ※ Vietnam Fanpage (@__shironeko_) Июл 8 2017 в 10:32 PDT

Кот Мэнни, который обожает делать селфи

Monday morning like… #GoPro

Публикация от Manny The Selfie Cat (@yoremahm) Авг 7 2017 в 6:11 PDT

Кот Локи, который похож на вампира

Lazy Sundays

 
 
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Сегодня в мире открывается все больше кото-кафе, проводится масса фестивалей, а в Бельгии даже существует масштабный кошачий парад.

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