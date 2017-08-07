Валютные сбережения белорусов продолжают таять

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Более 1,2 миллиарда долларов составила чистая продажа валюты населением за январь-июль.

Согласно статданным Нацбанка, белорусы в январе-июле продали валюты больше, чем купили. За данный период граждане продали наличной и безналичной валюты на 4,675 млрд долларов в эквиваленте, купили - 3,433 млрд долларов. Чистая продажа инвалюты составила 1,242 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-июле продали иностранной валюты на 10,387 млрд долларов в эквиваленте, купили 10,464 млрд долларов.

Нерезиденты Беларуси за семь месяцев продали валюты на 285,6 млн долларов в эквиваленте, купили 75,66 млн долларов.