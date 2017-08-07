﻿ В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега. 21.by
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В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега

08.08.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник, 7 августа, в 17.21 на номер 101 поступило сообщение о том, что на  озере "Вычулки" в городе Бресте по улице Есенина утонул мужчина, сообщила представитель МЧС.

"В 18.05 в 40 метрах от берега на глубине в 4 метра спасатели обнаружили мужчину 1963 года рождения. Его извлекли на берег и передали медикам", — сказала Колток.

Бригада скорой помощи совместно с фельдшером-спасателем около 35 минут пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.  В 18.40 медики констатировали  смерть пострадавшего.

Причины трагического случая сейчас устанавливаются, пока неизвестно, каким образом мужчина оказался в озере в 40 метрах от берега.

Комментарий представителя Брестского областного управления МЧС Юлия Колток слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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Представитель Брестского областного управления МЧС Юлия Колток рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как спасатели искали тело 54-летнего мужчины, утонувшего в...

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