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В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега
08.08.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
В понедельник, 7 августа, в 17.21 на номер 101 поступило сообщение о том, что
"В 18.05 в 40 метрах от берега на глубине в 4 метра спасатели обнаружили мужчину 1963 года рождения. Его извлекли на берег и передали медикам", — сказала Колток.
Бригада скорой помощи совместно с фельдшером-спасателем около 35 минут пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. В 18.40 медики констатировали смерть пострадавшего.
Причины трагического случая сейчас устанавливаются, пока неизвестно, каким образом мужчина оказался в озере в 40 метрах от берега.
Комментарий представителя Брестского областного управления МЧС Юлия Колток слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Представитель Брестского областного управления МЧС Юлия Колток рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как спасатели искали тело 54-летнего мужчины, утонувшего в...
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