В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега /

В понедельник, 7 августа, в 17.21 на номер 101 поступило сообщение о том, что на озере "Вычулки" в городе Бресте по улице Есенина утонул мужчина , сообщила представитель МЧС.

"В 18.05 в 40 метрах от берега на глубине в 4 метра спасатели обнаружили мужчину 1963 года рождения. Его извлекли на берег и передали медикам", — сказала Колток.

Бригада скорой помощи совместно с фельдшером-спасателем около 35 минут пыталась реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось. В 18.40 медики констатировали смерть пострадавшего.

Причины трагического случая сейчас устанавливаются, пока неизвестно, каким образом мужчина оказался в озере в 40 метрах от берега.

Комментарий представителя Брестского областного управления МЧС Юлия Колток слушайте на радио Sputnik Беларусь.