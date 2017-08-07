Лучше психотерапевта: видеомост к Международному дню альпинизма

Белорусам удается добиваться успехов в альпинизме, но спортсмены сталкиваются с проблемой нехватки финансирования: экипировка, билеты и разрешения на подъем к престижной вершине стоят немало, рассказал в пресс-центре Sputnik председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский.



© Фото: из архива Татьяны Михнюк Как в кино: увидеть Эверест и не умереть

"Альпинизм – это больше, чем вид спорта. Это философия и увлечение. Поход в горы может порой оказать лучший эффект, чем сеанс у психолога", – уверен Годлевский.

В 2020 году в олимпийскую программу включат скалолазание. В Беларуси сейчас нет возможности оборудовать высококлассный скалодром, а вот невысоких скалодромов в стране достаточно. Они приобрели большую популярность даже среди детей школьного возраста.

"Занятия стоят достаточно недорого, клубы предоставляют соответствующее снаряжение. А вот если речь идет об Олимпиаде, то до этого уровня нам еще нужно дорасти", – рассказал заместитель председателя Белорусской федерации альпинизма Владимир Вирт.

Альпинист, мастер спорта международного класса по альпинизму, покоритель Эвереста, Чо-Ойю и многих других пиков Виктор Лутов уверен, что спортсменам нужно обращать на себя внимание СМИ, чтобы получить организационную поддержку в восхождении на известные вершины. На каком уровне альпинизм и скалолазание не только в Беларуси, но и у других постсоветских странах, смотрите на видео.