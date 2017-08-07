Зиновский рассказал, какие свободы сулит бизнесу декрет по развитию предпринимательства

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Министр экономики доложил президенту о новациях, которые предлагается принять для раскрепощения бизнеса. Соответствующий пакет документов планируется принять к 1 октября.

Сегодня президент заслушал доклад о выполнении поручений по развитию деловой инициатив ы. Глава Минэкономики рассказал о некоторых нормах, положенных в основу проекта декрет а о развитии предпринимательства.

"Предлагается сделать требование к наличию печати юридического лица добровольным. Данный шаг отвечает общемировым тенденциям. Россия, Украина, Литва такой шаг сделали. Этого решения ждут участники внешнеторговых сделок", - цитирует Зиновского БЕЛТ А.

Также предполагается минимизировать вмешательство отдельных государственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, одновременно повысив ответственность бизнеса перед обществом. В частности, проект декрета предусматривает утверждение главой государства единых технических требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, требований в области охраны окружающий среды и ветеринарии. "Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Например, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности сохранено лишь 58. Большой пласт санитарных требований к бизнесу - более 1,1 тыс. пунктов - сокращен и изложен в декрете в 81 пункте, - уточнил министр. - В то же время указанное послабление не распространяется на особо опасные сферы деятельности и объекты".

Устанавливается также уведомительный порядок осуществления видов деятельности, перечень которых закрепляется в проекте декрета. "В этот перечень включены бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания и некоторые иные виды бизнеса, в которых сосредоточено порядка 95% микро- и малых предприятий", - обратил внимание руководитель ведомства. Для занятия этими видами деятельности будет достаточно подать уведомление в исполком через службу "одно окно" лично или дистанционно через Единый портал электронных услуг, и субъект хозяйствования будет вправе вести свой бизнес уже на следующий день.

"Таким образом прекращается всякая бюрократическая волокита, в результате которой сегодня затягивается начало работы. Например, при открытии объектов бытовых услуг или общественного питания только регистрация в реестре занимает восемь рабочих дней, а с учетом необходимости получения различных согласований и разрешений начало работы оттягивается как минимум на полгода. Подавая уведомление, субъект хозяйствования автоматически берет на себя ответственность за соответствие своей деятельности законодательству", - пояснил Владимир Зиновский.

Проектом декрета предусмотрен отказ от ряда сложных и излишних процедур. Например, предлагается отказаться от согласования исполкомами режима работы торговых объектов и объектов общепита в дневное время, заменить необходимость получения разрешения от исполкома при капитальном ремонте и модернизации объектов на уведомление органов стройнадзора.

Межведомственной комиссии по освобождению от административных взысканий и уплаты пеней будет делегировано право принятия решений об освобождении от конфискаций, а также отсрочки уплаты налоговых платежей.

Одновременно с упрощением вышеназванных правил вводится административная ответственность руководителя организации за неисполнение письменных требований государственных органов по указу №510 "О контрольной и надзорной деятельности", повлекшее причинение вреда государству или общественным интересам. "Предусмотрено наказание до 100 базовых величин, если нарушение не является уголовным преступлением", - уточнил Владимир Зиновский.