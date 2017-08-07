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Крупный мультиплекс velcom cinema откроется в Минске 11 августа

08.08.2017 13:59 — Разное | БДГ  
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Высокотехнологичный кинотеатр velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen официально откроется в ТРЦ Dana Mall 11 августа.

Предпродажи билетов стартуют с 8 августа. Зрителей ожидают интерьеры в футуристическом стиле и семь кинозалов, в том числе уникальный зал VOKA с огромным экраном, 4K-проектором и звуком в формате Dolby Atmos, рассказали в пресс-службе velcom.

Мультиплекс velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen сможет одновременно вместить около 1000 зрителей. Интерьер кинотеатра представляет собой сочетание hi-tech и минимализма и навевает ассоциации с космическим кораблем. Прикассовая стойка по форме напоминает пилотируемый модуль из фантастического фильма «Интерстеллар».

Зрители смогут дожидаться киносеанса в лаунж-зоне и приобрести классические закуски: свежий попкорн, теплые чипсы начос с соусами, орешки и др. Кафе кинотеатра порадует любителей здорового питания. В мультиплексе предусмотрено два VIP-зала с комфортными креслами с реклайнерами.

235-местный зал VOKA станет самым высокотехнологичным и современным в Беларуси, а экран – самым большим из тех, что представлены в мультиплексах нашей страны. Его отличают сдвоенные проекторы Sony, которые позволяют сделать картинку заметно более реалистичной и объемной. Эффект присутствия также обеспечит акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором звуки происходящих в фильме действий «настигают» зрителя со всех сторон, в том числе сверху.

 
 
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Высокотехнологичный кинотеатр velcom cinema сети кинотеатров Silver Screen официально откроется в ТРЦ Dana Mall 11 августа.

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