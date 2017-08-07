ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Комитет ООН по правам человека подана жалоба на Декрет №3

08.08.2017 13:56 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Комитете ООН по правам человека (КПЧ ООН) зарегистрирована первая жалоба по Декрету №3, поданная  гражданином Беларуси.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко, жалобу подал житель Гомеля, гражданский активист Владимир Кацора. Он принимал активное учатие в акциях протеста, которые проходили в Беларуси в начале этого года.

В жалобе указано, что заявитель принимал участие в уличном шествии и митинге в Гомеле 19 февраля, однако, несмотря на мирный характер мероприятия, мужчину вызвали в милицию и позднее осудили на 12 суток ареста. Кацора считает, что были нарушены его права на свободу выражения мнения и мирное собрание, поэтому обратился в КПЧ ООН.

Сообщается, что гомельские активисты за акции протеста проговаривались к административному аресту и крупным штрафам. Почти все они приняли решение подать жалобы в КПЧ ООН.

 
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитете ООН по правам человека (КПЧ ООН) зарегистрирована первая жалоба по Декрету №3, поданная  гражданином Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте утонул мужчина, его тело нашли в озере в 40 метрах от берега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика