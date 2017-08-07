В Комитет ООН по правам человека подана жалоба на Декрет №3

В Комитете ООН по правам человека (КПЧ ООН) зарегистрирована первая жалоба по Декрету №3, поданная гражданином Беларуси.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко, жалобу подал житель Гомеля, гражданский активист Владимир Кацора. Он принимал активное учатие в акциях протеста, которые проходили в Беларуси в начале этого года .

В жалобе указано, что заявитель принимал участие в уличном шествии и митинге в Гомеле 19 февраля, однако, несмотря на мирный характер мероприятия, мужчину вызвали в милицию и позднее осудили на 12 суток ареста. Кацора считает, что были нарушены его права на свободу выражения мнения и мирное собрание, поэтому обратился в КПЧ ООН.

Сообщается, что гомельские активисты за акции протеста проговаривались к административному аресту и крупным штрафам. Почти все они приняли решение подать жалобы в КПЧ ООН.