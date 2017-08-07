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Видеомост на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС"
08.08.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
До конца 2020 года производители лекарств в странах ЕАЭС могут выбирать, как регистрировать лекарства: по национальному законодательству либо по правилам экономического союза.
Евразийская экономическая комиссия планирует создать специальную комиссию, которая поможет фармацевтическим предприятиям преодолеть переходный период.
Готов ли рынок ЕАЭС к таким изменениям, как произойдет переход на правила союза и поменяются ли цены для конечных потребителей, расскажут участники видеомоста:
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 9 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 9 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС".
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