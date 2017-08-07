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Видеомост на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС"

08.08.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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До конца 2020 года производители лекарств в странах ЕАЭС могут выбирать, как регистрировать лекарства: по национальному законодательству либо по правилам экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия планирует создать специальную комиссию, которая поможет фармацевтическим предприятиям преодолеть переходный период.

Готов ли рынок ЕАЭС к таким изменениям, как произойдет переход на правила союза и поменяются ли цены для конечных потребителей, расскажут участники видеомоста:

В Минске:

  • начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила РЕУТСКАЯ;
  • заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор ШЕИН.

В Астане:

  • эксперт комитета фармации министерства здравоохранения Республики Казахстан Арнур НУРТАЕВ.

В Бишкеке:

  • генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Минздраве КР Гульмира ШАКИРОВА;
  • начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Саматбек ТОЙМАТОВ;
  • заместитель директора ДЛОиМТ при Минздраве Нурлан КРБЕЙШЕНАЛИЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 9 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 9 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост на тему "Ценообразование лекарств в условиях ЕАЭС".

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