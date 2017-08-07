До конца 2020 года производители лекарств в странах ЕАЭС могут выбирать, как регистрировать лекарства: по национальному законодательству либо по правилам экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия планирует создать специальную комиссию, которая поможет фармацевтическим предприятиям преодолеть переходный период.

Готов ли рынок ЕАЭС к таким изменениям, как произойдет переход на правила союза и поменяются ли цены для конечных потребителей, расскажут участники видеомоста:

В Минске:

начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила РЕУТСКАЯ;

заместитель директора департамента фармацевтической промышленности, начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор ШЕИН.

В Астане:

эксперт комитета фармации министерства здравоохранения Республики Казахстан Арнур НУРТАЕВ.

В Бишкеке:

генеральный директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Минздраве КР Гульмира ШАКИРОВА;

начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Саматбек ТОЙМАТОВ;

заместитель директора ДЛОиМТ при Минздраве Нурлан КРБЕЙШЕНАЛИЕВ.



Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 9 августа, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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