Что белорусы искали в интернете в июле

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.

Очевидно, что в прошлом месяце они больше всего переживали о вступительной кампании: семь из десяти самых популярных поисковых тем месяца – это ВУЗы страны . Белорусы искали в Яндексе официальные сайты учебных заведений, правила подачи документов, проходные баллы, стоимость обучения и списки зачисленных на бюджет.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в июле:

Белорусский государственный университет Белорусский национальный технический университет Честер Беннингтон и группа Linkin Park Белорусский государственный экономический университет Фестиваль « Славянский базар 2017 » Белорусский государственный технологический университет Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Гомельский государственный медицинский университет Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Уимблдонский турнир 2017

Топ-3 премьер фильмов, которые белорусы чаще всего искали в июле:

Игра престолов, 7 сезон Планета обезьян: Война Человек-паук: Возвращение домой

*речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.