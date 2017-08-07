|
Что белорусы искали в интернете в июле
Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.
Очевидно, что в прошлом месяце они больше всего переживали о вступительной кампании: семь из десяти самых популярных поисковых тем месяца – это
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в июле:
Топ-3 премьер фильмов, которые белорусы чаще всего искали в июле:
*речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.
|
Архив (Разное)
Комментарии