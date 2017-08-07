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Что белорусы искали в интернете в июле

08.08.2017 14:21 — Разное | БДГ  
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Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.

Очевидно, что в прошлом месяце они больше всего переживали о вступительной кампании: семь из десяти самых популярных поисковых тем месяца – это ВУЗы страны. Белорусы искали в Яндексе официальные сайты учебных заведений, правила подачи документов, проходные баллы, стоимость обучения и списки зачисленных на бюджет.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в июле: 

  1. Белорусский государственный университет 
  2. Белорусский национальный технический университет
  3. Честер Беннингтон и группа Linkin Park 
  4. Белорусский государственный экономический университет
  5. Фестиваль «Славянский базар 2017»
  6. Белорусский государственный технологический университет
  7. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
  8. Гомельский государственный медицинский университет
  9. Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
  10. Уимблдонский турнир 2017

Топ-3 премьер фильмов, которые белорусы чаще всего искали в июле:

  1. Игра престолов, 7 сезон
  2. Планета обезьян: Война
  3. Человек-паук: Возвращение домой

*речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.

 
 
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Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в июле* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете.

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