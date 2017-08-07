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Первую игру мирового первенства хоккею Беларусь проведет с действующими чемпионами

08.08.2017 14:28 — Разное | Ежедневник  
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Первую игру мирового первенства хоккею Беларусь проведет с действующими чемпионами

фото: Nv-online.info

Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей.

Соревнования пройдут в Копенгагене и Хернинге (Дания) с 4 по 20 мая. Сборная нашей страны отнесена в группу А. Белорусские хоккеисты сыграют со сборными России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи группы А будут проходить в Копенгагене на Royal Arena, сообщает БЕЛТА.

Первый матч на чемпионате наши хоккеисты проведут против действующих чемпионов мира – сборной Швеции.

Игра состоится 4 мая в 21.15. Далее белорусы сыграют с французами (5 мая в 17.15), россиянами (7 мая в 17.15), швейцарцами (9 мая в 17.15), чехами (11 мая в 21.15), австрийцами (12 мая в 17.15), словаками (15 мая в 17.15).

Билеты на мировой хоккейный турнир поступят в продажу 1 сентября.
 

 
 
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Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей.

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