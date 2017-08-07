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Лукашенко: выискивания блох у предпринимателей быть не должно

08.08.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Необходимо, чтобы упрощение предпринимательской инициативы в Беларуси отразилось и на работающих людях, и принесло нужную отдачу государству, подчеркнул Александр Лукашенко 8 августа в ходе доклада о стимулировании деловой инициативы.

"Если получится так, что у нас после этих документов, которые я подпишу возможно, раскрепостим бизнес, а государство, то есть люди, которые будут на вас работать, ничего от этого не получат, если безопасность и оборона этого государства не усилятся, я уже о власти не говорю, хотя и здесь после оптимизации немного людей осталось, и они не могут влачить нищенское существование. Когда вы будете на вертолетах летать над Беларусью, все бизнесмены, а какие-то — корячиться на земле, которые будут доходы эти приносить вам, бизнесменам, никому такое упрощение и излишние требования, которые мы уберем, не нужны", — сказал Лукашенко.

Лукашенко: выискивания блох у предпринимателей быть не должно
© Sputnik Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
Лукашенко рассказал, от чего его коробит

Глава государства подчеркнул, что является сторонником того, чтобы никакого излишества в отношении работающих людей не было.

"Меня коробит, если мне докладывают о том, что кто-то там, Топузидис или кто-то, "Conte" или "Марко", пытаются работать и чего-то делают-делают, занимаются, а мы начинаем там каких-то блох выискивать, этого быть не должно", — заявил Лукашенко.

В то же время президент напомнил представителям бизнес-сообщества о социальной ответственности и призвал бизнесменов работать, в первую очередь, на благо страны.

"Вы должны понимать, что это ваше государство, и от силы, крепости этого государства зависит и ваше благополучие. И особенно от тех людей, которые у вас работают. Давайте прямо говорить, на вас работают. Нельзя допустить, как в известных государствах, разница между беднотой и богатыми людьми в среднем была  в 25-30 раз. Это недопустимо. Это прообраз если не революции, то нестабильности точно", — заявил Лукашенко.

Глава государства высказался за то, чтобы бизнес в Беларуси был свободным, ответственным и более эффективным, и чтобы после принятых в этом плане решений государство стало сильнее.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Никаких излишеств в отношении работающих людей быть не должно, но если бизнесмены будут летать на вертолетах, а кто-то — "корячиться на земле", такое упрощение...

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