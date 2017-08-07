|
Около 38 км рек уже отобрали у арендаторов на Витебщине и Гомельщине
08.08.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Арендаторы в Гомельской и Витебской областях к настоящему времени лишились 38 километров некоторых рек, где ранее любительское рыболовство было платным, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
"Рыболовными угодьями фонда запаса стали участки некоторых водотоков, ранее находившиеся в ведении арендаторов. Теперь граждане могут рыбачить там бесплатно", – сказала она.
Представитель Госинспекции уточнила, что в Браславском районе свободно ловить рыбу можно на 10 километрах Западной Двины, в Поставском районе – 5 километрах реки Страча (от истока из озера Малые Швакшты до моста у Деревни Дубровщина), в Лоевском районе – на 10-километровом участке Днепра (от деревни Каменка вниз по течению до деревни Щитцы).
Кроме того, с 17 августа текущего года у арендаторов изымут 13-километровый участок Днепра в Речицком районе.
Согласно принятому в июле указу № 247 реки в аренду в Беларуси предоставляться больше не будут, а из действующих договоров аренды рек организация платного любительского рыболовства будет исключена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 августа текущего года у арендаторов изымут 13-километровый участок Днепра в Речицком районе.
|
Архив (Разное)
Комментарии