Около 38 км рек уже отобрали у арендаторов на Витебщине и Гомельщине

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Арендаторы в Гомельской и Витебской областях к настоящему времени лишились 38 километров некоторых рек, где ранее любительское рыболовство было платным, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.



© Pixabay Лукашенко запретил сдавать в аренду участки рек

"Рыболовными угодьями фонда запаса стали участки некоторых водотоков, ранее находившиеся в ведении арендаторов. Теперь граждане могут рыбачить там бесплатно", – сказала она.

Представитель Госинспекции уточнила, что в Браславском районе свободно ловить рыбу можно на 10 километрах Западной Двины, в Поставском районе – 5 километрах реки Страча (от истока из озера Малые Швакшты до моста у Деревни Дубровщина), в Лоевском районе – на 10-километровом участке Днепра (от деревни Каменка вниз по течению до деревни Щитцы).

Кроме того, с 17 августа текущего года у арендаторов изымут 13-километровый участок Днепра в Речицком районе.

Согласно принятому в июле указу № 247 реки в аренду в Беларуси предоставляться больше не будут, а из действующих договоров аренды рек организация платного любительского рыболовства будет исключена.