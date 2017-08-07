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Около 38 км рек уже отобрали у арендаторов на Витебщине и Гомельщине

08.08.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Арендаторы в Гомельской и Витебской областях к настоящему времени лишились 38 километров некоторых рек, где ранее любительское рыболовство было платным, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Около 38 км рек уже отобрали у арендаторов на Витебщине и Гомельщине
© Pixabay
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"Рыболовными угодьями фонда запаса стали участки некоторых водотоков, ранее находившиеся в ведении арендаторов. Теперь граждане могут рыбачить там бесплатно", – сказала она.

Представитель Госинспекции уточнила, что в Браславском районе свободно ловить рыбу можно на 10 километрах Западной Двины, в Поставском районе – 5 километрах реки Страча (от истока из озера Малые Швакшты до моста у Деревни Дубровщина), в Лоевском районе – на 10-километровом участке Днепра (от деревни Каменка вниз по течению до деревни Щитцы).

Кроме того, с 17 августа текущего года у арендаторов изымут 13-километровый участок Днепра в Речицком районе.

Согласно принятому в июле указу № 247 реки в аренду в Беларуси предоставляться больше не будут, а из действующих договоров аренды рек организация платного любительского рыболовства будет исключена.

 
Теги: Минск
 
 
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С 17 августа текущего года у арендаторов изымут 13-километровый участок Днепра в Речицком районе.

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