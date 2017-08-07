По громкому делу ошмянских таможенников вынесены приговоры

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Самое суровое наказание получил бывший таможенник, а после бизнесмен Гарник Сарумянц — 11,6 лет усиленного режима. У него будет конфисковано 1,8 миллиона долларов, найденных под ванной в ошмянской квартире.

Процесс длился восемь месяцев. 16 фигурантов обвинили в получении взяток, большинство таможенников свою вину признали: кто-то полностью, кто-то частично. И только Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов все время настаивали — они невиновны. Самое суровое наказание получил бывший таможенник, а после бизнесмен Гарник Сарумянц — 11,6 лет усиленного режима. У него будет конфисковано 1,8 миллиона долларов, найденных под ванной в ошмянской квартире. Из 16 фигурантов 13 приговорены к лишению свободы, двое — к химии, один (литовский бизнесмен) — к штрафу, пишет TUT.BY .

Первому огласили приговор Сарумянцу, который был, по версии следствия, организатором, — 11,6 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Единственную обвиняемую женщину, бывшего начальника отдела Марину Мороз приговорили к 6 годам лишения свободы. До суда она находилась дома, на оглашение приговора также пришла с сумкой. В основном фигуранты дела получили от 5 до 8 лет лишения свободы — у многих будут конфискованы машины и деньги. Не признавшие вину Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов приговорены к 5 и 6 годам соответственно. Обвиняемый Букель получил пять лет химии.

Литовскому бизнесмену Тураеву дали штраф — 2000 базовых, он выходит на свободу. Белорусский бизнесмен Ревако из Островца приговорен к домашней химии.

Суд также вынес предписание КГБ, который расследовал дело. У судьи есть претензии к качеству ведения уголовного дела. Кроме того, еще одно предписание вынесено Таможенному комитету, который смог допустить это преступление.

После оглашения приговора двери стеклянной клетки открылись и литовский бизнесмен Артур Тураев вышел на свободу, к нему сразу бросилась сестра.

— Хоть кому-то сегодня повезло, — раздался голос в зале.

— Я рад, что получил именно такое наказание, — говорит Артур Тураев.- судья очень тщательно рассматривал уголовное дело и вынес справедливое решение. Я получил большой урок, вернусь в Литву и дальше буду заниматься бизнесом.

Адвокат Павел Иванюшев уточнил: его подзащитный выплатил 1 тысячу базовых величин, вторую тысячу суд засчитал в качестве компенсации за то, что Тураев провел за решеткой два года.

Прежде чем удалиться в совещательную комнату, суд трижды выслушивал последнее слово обвиняемых, их защитники столько же раз выступали в прениях. Гособвинитель сразу запросил достаточно суровое наказание для фигурантов — до 12,5 лет лишения свободы. Выслушав прокурора, за считаные дни некоторые обвиняемые нашли деньги и погасили ущерб. К примеру, двое фигурантов заплатили примерно по 120 тысяч долларов, один — 90 тысяч, еще один — 60 тысяч. Адвокаты попросили приобщить квитанции к материалам уголовного дела и учесть это при вынесении наказания. И прокурор учел. Он запросил новое наказание, менее суровое, «убрав» по несколько лет для тех, кто раскаялся и заплатил.

Громкий процесс в Минском областном суде начался в декабре 2016 года. На скамье подсудимых почти вся верхушка ошмянской таможни, а также два бизнесмена — Тураев из Вильнюса и Ревако из Островца. Одних обвиняют по ч.3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере», других — по ч.2 ст. 431 «Дача взятки».

По версии следствия, с 2010 года по 2015-й сотрудники таможни получали взятки за то, что быстро и беспрепятственно пропускали через границу машины с цветами. В прениях адвокаты просили убрать из обвинения ч.3 ст. 430 УК «Получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой». Защитники уверены: никакой организованной группы не было, каждый действовал сам по себе. Сами же обвиняемые говорили, что дома их ждут жены, дети, престарелые родители, и просили не лишать свободы.

— Благодаря нам ежегодно в казну поступало 100 миллионов долларов, мы смогли пресечь не одну поставку наркотических средств, чем спасли жизни сотни людей. Я всегда трудился честно и добросовестно, — говорил в последнем слове Юрий Ковальчук, бывший заместитель ошмянской таможни.

Больше всего к себе внимания в процессе привлекал Гарник Сарумянц. Несколько лет назад он ушел из таможни, стал бизнесменом. Именно у Гарника во время обыска нашли под ванной 1,8 миллиона долларов. По версии следствия, именно с Сарумянца все началось и он стал организатором группы. Сам мужчина не отрицает: он давал взятки таможенникам, но группой не руководил, а 1,8 миллиона долларов не его, а знакомого, который теперь объявлен в розыск.

— Вину признаю, раскаиваюсь, — заявлял Гарник Сарумянц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

