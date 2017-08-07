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Минобразования сообщило о самых востребованных специальностях по итогам вступительной кампании

08.08.2017 15:02 — Разное | Ежедневник  
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Минобразования сообщило о самых востребованных специальностях по итогам вступительной кампании

фото: Vremyan.in.ua

Завершился прием абитуриентов в вузы страны. В этом году количество первокурсников немного снизилось по сравнению с прошлогодним.

1 сентября в вузы страны придут учиться 53,5 тыс. первокурсников (в 2016 году – 55,5 тыс. человек), сообщила пресс-служба Минобразования. 

На бюджетные места принято 26,7 тыс. человек (в 2016 году – 27,1 тыс.). «Платников» принято 26,8 тыс. человек (в 2016 году – 28,4 тыс.).

Самый большой конкурс на бюджетную форму обучения в этом году был по специальности Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) – 15,2 (БГПУ имени Максима Танка). Среди других популярных - Архитектура – 4,8 (БНТУ), Разработка нефтяных и газовых месторождений – 5,0 (ГГУ им П. О.Сухого), Компьютерная физика – 5,5 (БГУ), Психология – 6,5 (БГПУ им. Максима Танка), Актерское искусство – 11,4 (БГАИ), Дизайн – 12,6 (БГУ). 

 
 
 
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Завершился прием абитуриентов в вузы страны. В этом году количество первокурсников немного снизилось по сравнению с прошлогодним.

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