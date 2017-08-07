Лучшие ягодицы Бразилии – как прошла фотосессия Мисс Бум-Бум

Фотосессия прошла на проспекте Паулиста в финансовом центре Сан-Паулу, Бразилия, 7 августа 2017 года.

Сам ежегодный конкурс Мисс Бум-Бум на самые сексуальные женские ягодицы нации пройдет 6 ноября в Сан-Паулу.

Соревнование на лучшие ягодицы основал журналист и предприниматель Какау Оливер шесть лет назад. В финале Мисс Бум-Бум участвуют 27 девушек, представляющих одну из областей страны. Обладательница титула Miss Bumbum получает 50 тысяч бразильских реалов (около 16 тысяч долларов) и становится знаменитой моделью в Бразилии.