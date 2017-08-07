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Лучшие ягодицы Бразилии – как прошла фотосессия Мисс Бум-Бум
08.08.2017 15:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Фотосессия прошла на проспекте Паулиста в финансовом центре Сан-Паулу, Бразилия, 7 августа 2017 года.
Сам ежегодный конкурс Мисс Бум-Бум на самые сексуальные женские ягодицы нации пройдет 6 ноября в Сан-Паулу.
Соревнование на лучшие ягодицы основал журналист и предприниматель Какау Оливер шесть лет назад. В финале Мисс Бум-Бум участвуют 27 девушек, представляющих одну из областей страны. Обладательница титула Miss Bumbum получает 50 тысяч бразильских реалов (около 16 тысяч долларов) и становится знаменитой моделью в Бразилии.
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Бразильские модели приняли участие в промоушне конкурса красоты Miss Bumbum. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Сан-Паулу.
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