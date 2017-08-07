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По решению местных властей объекты торговли на селе могут получить беспрецедентные льготы

08.08.2017 15:24 — Разное | Ежедневник  
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По решению местных властей объекты торговли на селе могут получить беспрецедентные льготы

фото: Moyby.com

Местные органы власти будут определять территории, на которые будут распространяться льготы, направленные на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг в малых городах и сельской местности.

Об этом сообщил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада у президента по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы, передает БЕЛТА.

 Проект указа "О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" был разработан инициативно Министерством антимонопольного регулирования и торговли. «Основная идея заключается в том, чтобы дать сигнал обществу, что даже небогатый человек может начать свое дело без инвестиций и с минимальными налоговыми требованиями. Указ горячо обсуждался государственными органами, да и сейчас была конструктивная дискуссия. В целом президент поддержал идею", - отметил Владимир Колтович.

При этом он рассказал, что была достигнута договоренность о наделении местных органов власти полномочиями по определению территорий, на которые будут распространяться льготы - уплата сбора в одну базовую величину в месяц, освобождение от земельного налога и налога на недвижимость.

"Еще одна основная мысль президента была в том, чтобы данный документ не привел к снижению доходной части бюджета. Мы должны простимулировать инициативу, дать возможность работать торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и при этом попробовать адресно определить, кто получит такую льготу", - сообщил министр.

Относительно изменений, которые предполагается ввести в сфере контрольно-надзорной деятельности, Владимир Колтович подчеркнул, что МАРТ принимал активное участие в выработке предложений. "Мы полностью поддерживаем идею исключения внеплановых проверок, усложнения процесса выхода на объект для проверяющих. Вместе с тем нельзя потерять контроль. За нами вопрос, который во всех соцопросах стоит на первом месте, - цены. Мы имеем систему мониторинга и будем удачно вписаны в будущий документ по проведению проверок", - считает он.

Министр напомнил, что МАРТ работает в режиме мониторинга начиная с конца февраля. "За это время количество выявляемых нарушений снизилось. Мы приходим на объект и не штрафуем, а даем предписание на устранение замечаний, после перепроверяем. В 99,9% случаев эта процедура действует лучше, чем штраф", - подытожил Владимир Колтович.

 
 
 
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