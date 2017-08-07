По решению местных властей объекты торговли на селе могут получить беспрецедентные льготы

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Местные органы власти будут определять территории, на которые будут распространяться льготы, направленные на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг в малых городах и сельской местности.

Об этом сообщил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада у президента по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы , передает БЕЛТ А.

Проект указа "О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" был разработан инициативно Министерством антимонопольного регулирования и торговли. «Основная идея заключается в том, чтобы дать сигнал обществу, что даже небогатый человек может начать свое дело без инвестиций и с минимальными налоговыми требованиями. Указ горячо обсуждался государственными органами, да и сейчас была конструктивная дискуссия. В целом президент поддержал идею", - отметил Владимир Колтович.

При этом он рассказал, что была достигнута договоренность о наделении местных органов власти полномочиями по определению территорий, на которые будут распространяться льготы - уплата сбора в одну базовую величину в месяц, освобождение от земельного налога и налога на недвижимость.

"Еще одна основная мысль президента была в том, чтобы данный документ не привел к снижению доходной части бюджета. Мы должны простимулировать инициативу, дать возможность работать торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и при этом попробовать адресно определить, кто получит такую льготу", - сообщил министр.

Относительно изменений, которые предполагается ввести в сфере контрольно-надзорной деятельности, Владимир Колтович подчеркнул, что МАРТ принимал активное участие в выработке предложений. "Мы полностью поддерживаем идею исключения внеплановых проверок, усложнения процесса выхода на объект для проверяющих. Вместе с тем нельзя потерять контроль. За нами вопрос, который во всех соцопросах стоит на первом месте, - цены. Мы имеем систему мониторинга и будем удачно вписаны в будущий документ по проведению проверок", - считает он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По решению местных властей объекты торговли на селе могут получить беспрецедентные льготы Местные органы власти будут определять территории, на которые будут распространяться льготы, направленные на развитие торговли, общественного питания и бытовых...

Министр напомнил, что МАРТ работает в режиме мониторинга начиная с конца февраля. "За это время количество выявляемых нарушений снизилось. Мы приходим на объект и не штрафуем, а даем предписание на устранение замечаний, после перепроверяем. В 99,9% случаев эта процедура действует лучше, чем штраф", - подытожил Владимир Колтович.