МИНСК, 8 авг — Sputnik. Команда белорусских кинологов показала второй результат в соревнованиях "Верный друг", которые завершились во вторник России, сообщили Sputnik в министерстве обороны Беларуси.

Конкурс состоялся в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2017". В нем принимали участие команды из Беларуси, Египта, Казахстана, России и Узбекистана, а также выступавшие вне конкурса представители ДОСААФ РФ.

Сегодня завершился последний этап конкурса — "Эстафета", где военнослужащие вместе со своими питомцами должны были преодолеть полосу препятствий и выполнить стрельбу из малокалиберной винтовки. Белорусские военнослужащие и их собаки показала лучшее время среди команд, что позволило нашим соотечественникам подняться на вторую строчку общекомандного рейтинга.

В Минобороны отметили, что команда белорусских кинологов, состоявшая преимущественно из солдат-срочников сумела составить серьезную конкуренцию представителям команд-соперников, состоявших из контрактников.

Первое место в состязании завоевали кинологи из России.

Конкурс "АрМИ-2017" завершится 12 августа, в нем участвуют представители армий 28 государств мира.