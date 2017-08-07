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Белорусы стали чаще расплачиваться карточками - сумма онлайн-платежей выросла в три раза

08.08.2017 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы стали чаще расплачиваться карточками - сумма онлайн-платежей выросла в три раза

фото: Letsmi.ru

Белорусы стали совершать больше онлайн-платежей банковскими карточками в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в компании электронных платежей «Ассист», которая провела анализ покупательского поведения белорусов в крупных интернет-магазинах и сервисах.

«По сравнению с первым полугодием 2016-го число карточных онлайн-платежей в 2017-м выросло почти в 1,7 раза, а сумма всех таких оплат увеличилась почти втрое — в 2,8 раза. Средний чек на топовых белорусских онлайн-ресурсах подрос с 33,8 до 63,3 рубля. Процент оплат с мобильных устройств составил 27,4 %, хотя за 6 месяцев 2016 года было 22 %», — рассказала PR-менеджер компании электронных платежей «Ассист» Ася Кукушкина.

Другие показатели демонстрируют менее заметные изменения. На держателей иностранных банковских карт стабильно приходится по 14-14,5 % карточных платежей. Число оплат в один клик — в тех случаях, когда покупатель привязывает свою карточку к определенному сайту, — также постоянно: 16% в каждом периоде.

«В ходе исследования были проанализированы онлайн-покупки ж/д и авиабилетов, одежды, цветов, продуктов, билетов на мероприятия, оплаты телеком-услуг, страховок и др. В исследование включены оплаты на веб-ресурсах, которые специализируются на разных типах товаров и услуг, а также те, чей средний чек по отдельности заметно отличается. Все это позволило вывести общую картину без поправки на особенности развития конкретного бизнеса», — подчеркнула Кукушкина.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы стали совершать больше онлайн-платежей банковскими карточками в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

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