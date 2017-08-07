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Вынесен приговор по громкому делу ошмянских таможенников

08.08.2017 16:15 — Разное | БДГ  
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Минский областной суд вынес приговор по резонансному делу ошмянских таможенников. На скамье подсудимых было 16 человек, их судят за коррупцию. Большинство обвиняемых свою вину ранее признали.

Согласно решению областного суда, всем 16 осужденным были назначены наказания от крупных штрафов до серьезных тюремных сроков.

По данным следствия, таможенники брали взятки на протяжении пяти лет. Сумма взяток варьировалась от 250 до 3000 долларов, за эти деньги таможенники пропускали через границу грузовики с товаром без осмотра.

Самый большой срок по решению суда получил бизнесмен Гарник Сарумянц, его приговорили к 11,6 годам усиленного режима и конфискации 1,8 млн долларов, найденных в его квартире. 

Бывшего начальника отдела таможни Марину Мороз приговорили к 6 годам лишения свободы — она погасила ущерб в сумме почти 120 тысяч долларов, Александр Горальский, экс-начальник ПТО «Каменный Лог», получил 6 лет лишения свободы. Виктор Фалевич, экс-начальник пунктов «Каменный Лог», «Гудагай» и «Котловка» — 7,7 года. Бывший начальник пункта таможенного оформления «Каменный Лог» Игорь Высоцкий — 8 лет. Лапшевич, Горбаль, Карпович, Ермолаев приговорены к 6 годам, Башлыкевич — к 7,6 года, Попченко — к 5 годам, Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов приговорены к 5 и 6 годам соответственно, Букель получил пять лет химии, литовский бизнесмен Тураев получил штраф — 2000 базовых (46 тысяч рублей), он вышел на свободу, белорусский бизнесмен Павел Ревако из Островца приговорен к трем годам домашней химии, пишет  tut.by.

 
 
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Минский областной суд вынес приговор по резонансному делу ошмянских таможенников. На скамье подсудимых было 16 человек, их судят за коррупцию. Большинство...

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