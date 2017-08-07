Вынесен приговор по громкому делу ошмянских таможенников

Минский областной суд вынес приговор по резонансному делу ошмянских таможенников. На скамье подсудимых было 16 человек, их судят за коррупцию. Большинство обвиняемых свою вину ранее признали.

Согласно решению областного суда, всем 16 осужденным были назначены наказания от крупных штрафов до серьезных тюремных сроков.

По данным следствия, таможенники брали взятки на протяжении пяти лет. Сумма взяток варьировалась от 250 до 3000 долларов, за эти деньги таможенники пропускали через границу грузовики с товаром без осмотра.

Самый большой срок по решению суда получил бизнесмен Гарник Сарумянц, его приговорили к 11,6 годам усиленного режима и конфискации 1,8 млн долларов, найденных в его квартире.