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Мало цвета и много синтетики: что дети думают об ассортименте формы
08.08.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Школьники по-прежнему должны носить форму, но устраивает ли их представленный в магазинах ассортимент? Корреспондент Sputnik отправился в рейд с тем, чтобы изучить предложение и предположить, найдется ли на него спрос.
Школьнику не понравилось однообразие цветовой гаммы для пиджаков, зато позабавили яркие рубашки, которые, как он признался, в школу бы не надел. Не одобрил он и материал, из которого изготовлены вещи.
Какой вердикт вынес школьник ассортименту формы, смотрите на видео Sputnik.
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Накануне нового учебного года Sputnik изучил ассортимент школьной формы в столичных магазинах.
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