Мало цвета и много синтетики: что дети думают об ассортименте формы

Школьники по-прежнему должны носить форму, но устраивает ли их представленный в магазинах ассортимент? Корреспондент Sputnik отправился в рейд с тем, чтобы изучить предложение и предположить, найдется ли на него спрос.

Школьнику не понравилось однообразие цветовой гаммы для пиджаков, зато позабавили яркие рубашки, которые, как он признался, в школу бы не надел. Не одобрил он и материал, из которого изготовлены вещи.

Какой вердикт вынес школьник ассортименту формы, смотрите на видео Sputnik.