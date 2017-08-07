Православные 9 августа будут просить Пантелеймона о телесном здравии

МИНСК, 8 авг – Sputnik. День памяти Пантелеймона-целителя отмечают православные 9 августа, в этот день особенно много свечей верующие ставят в церквях перед иконой святого, сообщили в БПЦ.



© Sputnik/ Виктор Толочко Успенский пост у православных: подражание самой Богородице

Частички святых мощей Великомученика Пантелеймона есть во многих храмах по всему миру, честная глава святого находится ныне в Русском Афонском монастыре, который носит его имя.

"Пантелеймон является одним из самых почитаемых в православии святых. В этот день особенно много верующих перед его иконой. Люди приходят в храм попросить святого даровать духовное и телесное здоровье", – сообщили Sputnik во вторник в Белорусском экзархате.

Накануне 9 августа в храмах проходят всенощные бдения. Предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел отслужит божественную литургию в храме целителя Пантелеймона в Минске.

Рассказывая об иконографике, посвященной великомученику, священнослужители сообщили, что в левой руке целитель Пантелеймон держит открытый ларчик со снадобьями, а в правой – тонкую ложечку с длинной ручкой.

Почитание святого мученика Пантелеймона в православии началось с XII века.

Народный целитель

Как рассказали этнографы, в народе верили, что святой лечил травами, кореньями, минералами. "9 августа у травников считался "сильным днем", они рано утром шли в леса и на луга, чтобы заготовить растения на весь год", – сообщили собеседники агентства.

Также считалось, что те, кто родился 9 августа, обладают даром целительства и хорошо разбираются в лекарственных травах.