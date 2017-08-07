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Православные 9 августа будут просить Пантелеймона о телесном здравии
08.08.2017 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. День памяти Пантелеймона-целителя отмечают православные 9 августа, в этот день особенно много свечей верующие ставят в церквях перед иконой святого, сообщили в БПЦ.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Частички святых мощей Великомученика Пантелеймона есть во многих храмах по всему миру, честная глава святого находится ныне в Русском Афонском монастыре, который носит его имя.
"Пантелеймон является одним из самых почитаемых в православии святых. В этот день особенно много верующих перед его иконой. Люди приходят в храм попросить святого даровать духовное и телесное здоровье", – сообщили Sputnik во вторник в Белорусском экзархате.
Накануне 9 августа в храмах проходят всенощные бдения. Предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел отслужит божественную литургию в храме целителя Пантелеймона в Минске.
Рассказывая об иконографике, посвященной великомученику, священнослужители сообщили, что в левой руке целитель Пантелеймон держит открытый ларчик со снадобьями, а в правой – тонкую ложечку с длинной ручкой.
Почитание святого мученика Пантелеймона в православии началось с XII века.
Народный целитель
Как рассказали этнографы, в народе верили, что святой лечил травами, кореньями, минералами. "9 августа у травников считался "сильным днем", они рано утром шли в леса и на луга, чтобы заготовить растения на весь год", – сообщили собеседники агентства.
Также считалось, что те, кто родился 9 августа, обладают даром целительства и хорошо разбираются в лекарственных травах.
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В народе верили, что травы, собранные в день почитания святого Пантелеймона-целителя, обладают особой силой.
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