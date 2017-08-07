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Президент высказался за трехлетний мораторий на введение новых налогов и повышение действующих
08.08.2017 16:38 — Разное | Ежедневник
фото: Change.org
Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада президенту, посвященного выполнению поручений о стимулировании деловой инициативы.
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что президентом в том числе поддержано предложение по введению трехлетнего моратория на повышение ставок налогов и введение новых налогов, сборов (пошлин), передает
"Бизнесу это даст предсказуемость и стабильность. Это предложение находится в рамках концепции, которую Министерство по налогам и сборам и в целом правительство продвигало на протяжении многих лет", - заметил министр.
По словам Сергея Наливайко, министерство давно сделало акцент на увеличении количества камеральных проверок (без выезда к субъекту хозяйствования) и сокращении выездного, в том числе планового контроля. "По итогам первого полугодия 2017 года количество камеральных проверок выросло на 30%. Что касается выездных проверок, в том числе неплановых, то их количество сократилось на 15%", - констатировал министр по налогам и сборам.
По словам министра экономики Владимира Зиновского, в целом президент одобрил
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Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада президенту, посвященного выполнению поручений о стимулировании деловой инициативы.
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