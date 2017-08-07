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Президент высказался за трехлетний мораторий на введение новых налогов и повышение действующих

08.08.2017 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Президент высказался за трехлетний мораторий на введение новых налогов и повышение действующих

фото: Change.org

Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада президенту, посвященного выполнению поручений о стимулировании деловой инициативы.

 Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что президентом в том числе поддержано предложение по введению трехлетнего моратория на повышение ставок налогов и введение новых налогов, сборов (пошлин), передает БЕЛТА.

"Бизнесу это даст предсказуемость и стабильность. Это предложение находится в рамках концепции, которую Министерство по налогам и сборам и в целом правительство продвигало на протяжении многих лет", - заметил министр.

По словам Сергея Наливайко, министерство давно сделало акцент на увеличении количества камеральных проверок (без выезда к субъекту хозяйствования) и сокращении выездного, в том числе планового контроля. "По итогам первого полугодия 2017 года количество камеральных проверок выросло на 30%. Что касается выездных проверок, в том числе неплановых, то их количество сократилось на 15%", - констатировал министр по налогам и сборам.

Пакет документов, направленных на повышение деловой инициативы в Беларуси, планируется принять до 1 октября. 8 августа президент заслушал доклады о подготовке соответствующей законодательной базы.

По словам министра экономики Владимира Зиновского, в целом президент одобрил подготовленный ведомствами пакет документов, предусматривающий снятие административных барьеров и введение различных льгот

 
 
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Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада президенту, посвященного выполнению поручений о стимулировании деловой инициативы.

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