Президент высказался за трехлетний мораторий на введение новых налогов и повышение действующих

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Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко после доклада президенту, посвященного выполнению поручений о стимулировании деловой инициативы.

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что президентом в том числе поддержано предложение по введению трехлетнего моратория на повышение ставок налогов и введение новых налогов, сборов (пошлин), передает БЕЛТА .

"Бизнесу это даст предсказуемость и стабильность. Это предложение находится в рамках концепции, которую Министерство по налогам и сборам и в целом правительство продвигало на протяжении многих лет", - заметил министр.

По словам Сергея Наливайко, министерство давно сделало акцент на увеличении количества камеральных проверок (без выезда к субъекту хозяйствования) и сокращении выездного, в том числе планового контроля. "По итогам первого полугодия 2017 года количество камеральных проверок выросло на 30%. Что касается выездных проверок, в том числе неплановых, то их количество сократилось на 15%", - констатировал министр по налогам и сборам.

Пакет документов, направленных на повышение деловой инициативы в Беларуси , планируется принять до 1 октября. 8 августа президент заслушал доклады о подготовке соответствующей законодательной базы.

По словам министра экономики Владимира Зиновского, в целом президент одобрил подготовленный ведомствами пакет документов , предусматривающий снятие административных барьеров и введение различных льгот .