Джулия Робертс устала носить чужое лицо

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Всемирно известная голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала сенсационное послание. В нем она не просит, умоляет всех женщин занять активную позицию и перестать уделять внимание только внешней красоте в ущерб себе и своему естеству.

Вот ее слова, которые цитирует «Сноб» :

- Совершенство — это болезнь многих наций. Мы покрываем наши лица тоннами макияжа. Мы регулярно колем себе ботокс и морим себя голодом для «идеального размера». Мы пытаемся исправить то, что совершенно в этом не нуждается. А то, о чем мы должны заботиться в первую очередь, остается без нашего внимания.

Знаете, что это? Это наша душа. Душа, которая нуждается в тщательной заботе и уходе. Пришло время заняться ею.

Скажите честно, как вы можете ждать, что кто-то вас полюбит, если вы сами себя не любите? Перекраивая свою внешность, разве можно сказать, что вы довольны собой? Нет. Я хочу, чтобы вы четко поняли: не имеет значения, как ты выглядишь снаружи, если ты абсолютно пуст внутри.

Сегодня я хочу заявить всем: я больше не буду мириться с макияжем. Я не хочу делать макияж, потому что я устала носить чужое лицо. Настало время сбросить маски. Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть.

Мир сегодня помешался на внешности. Вы даже представить себе не можете обороты компаний, которые вложили в ваши головы мысли о том, что вам надо вкладывать финансовые средства в то, чтобы оттянуть неизбежные признаки старения, прибегая к нездоровому и неестественному применению антивозрастных продуктов.

Принципы красоты 21-го века четко можно определить как ненормальные. Это красота на стероидах, которая, как вирус, распространяется по всему миру. Это ужасно!

Вы понимаете, что искусственная эстетика правит миром, держа нас запертыми в тюрьме своих иллюзий по поводу внешности? Вместо того, чтобы жить и следовать нашему естеству, мы вынуждены исповедовать те каноны красоты, которые нам навязаны.

Но знаете что? Я устала от этого. И я говорю себе: стоп. Я призываю всех вас остановиться и вспомнить, кем вы являетесь на самом деле, чего вы на самом деле хотите, вспомнить, кто вы.

Никто никогда не сможет на 100 % соответствовать критериям красоты. Внешний вид — последнее, что надо ценить в человеке. Все, что имеет значение — это душа. Запомните это навсегда.