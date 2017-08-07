Пять жестоких истин, которые помогают жить

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Почему вы не станете успешным и почему не нужно делать из этого трагедии.

Признаюсь честно: название этой статьи я «стащила» у Дэвида Вонга, пи шет Лариса парфентьева в блоге издательства "Манн, Иванов и Фербер" . Пару лет назад он написал не о самых приятных вещах, которые плотно засели в моей голове. А ниже мой вариант пяти персональных истин о мире.

Всем пофиг на твой «глубокий внутренний мир»

На моем курсе по писательству многие ученики клянутся, что накопили достаточно знаний, чтобы поделиться ими с миром и написать книгу. Знаете, чем заканчиваются такие истории в большинстве случаев?

А вот чем. Вот продолжение одной из таких историй со слов ученицы. Она опубликовала этот пост у себя в соцсетях: «Во время участия в проекте я была в потоке вдохновения, загорелась идеей написать книгу. Лариса без лишней воды сказала, чтобы я в течение недели прислала ей план книги, примерное содержание, ее зерно, и она покажет эти материалы в издательстве.

И знаете что?! Я не смогла написать ни строчки… Амбиций много, а на деле я оказалась не готова. Простым языком: я струсила. Наверное, мое время еще не пришло. По крайней мере, эта мысль немного утешает меня)».

Я постоянно слышу тонны обещаний, отмазок и историй из серии «а если у меня не получится», «а что скажут люди», «я не вижу, куда идти», «кто мне скажет точно, как добиться успеха?».

Эти бесконечные бла-бла-бла ничто, когда дело касается конкретных действий. Вселенной пофиг на то, что происходит у тебя внутри. Мир ничего не получает от твоего самобичевания. Если твое внутреннее «богатство» не проявлено во внешнем мире, то это просто брызги слюны, лишенные смысла.

Пусть у тебя хоть «богатейший внутренний мир», которым можно поделиться, это ничего не значит. Только действия идут в зачет.

Важно не то, что ты переживаешь внутри себя. Важно то, что ты можешь дать миру.

И когда люди говорят: «Я хочу написать книгу, но…». Мне хочется им ответить: «Братан, я ничего не хочу знать о том, как тебе тяжело и о том, как ты там сильно переживаешь. Это все — пыль. Думаешь, я не знаю, каково это? Я каждый раз переживаю ту же самую войну, когда сажусь писать. Я не хочу слышать треп. Жду от тебя готовый текст».

Вы не станете успешным и богатым

Есть такая штука — парадокс выжившего. Я писала о ней в первой книге. Этот парадокс легче всего объяснить на примерах с дельфинами. Считается, что дельфины — добрюши, и они толкают людей к берегу, когда те тонут. На самом деле, никто не может знать этого точно, потому что люди, которых дельфин «оттолкал» в противоположную сторону, не могут рассказать об этом. Ибо они мертвы.

Точно так же с историями успеха — мы знаем крутых парней, которые рассказывают, как им помогли некие инструменты. И мы думаем, что эти штуки работают, но на самом деле есть куча людей, у которых эти инструменты не сработали. Но о них мы ничего не знаем, потому что неудачников не зовут выступать на конференциях.

Даже правильные и точные действия не могут вам гарантировать результат. Они лишь повышают шансы, что все будет хорошо.

Возможно, у вас никогда не будет достаточно денег, чтобы жить роскошно.

Возможно, о вас никогда не узнает широкая аудиторию.

Именно поэтому бессмысленно пытаться привязывать себя к успеху из серии «когда мое лицо будет на обложке Форбс, тогда я пойму, что добился успеха».

Вероятнее всего, это не произойдет для 99,99% из нас.

Главный «успех» происходит, когда вы каждый день совершенствуетесь в своем мастерстве и кайфуете от того, что делаете прямо сейчас.

Если ты встречаешься с неожиданностью — у тебя неадекватная картина мира

Мне нравится идея Владимира Тарасова по проверке своей картины мира на адекватность. Итак, если ты встречаешься с неожиданностью — значит, у тебя неадекватное восприятие мира.

Я сейчас не говорю о крайностях — типа той, когда тебе на голову случайно падает кирпич. Нет, я говорю о вещах, когда у человека нарушены причинно-следственных связи или за своими эмоциями он не видит того, что происходит в реальной жизни.

Моя знакомая недавно сказала: «Я развожусь! Мой муж вдруг поднял руку на мою маму. Вот уж не ожидала от него. Я всегда думала, что он хороший».

Возник резонный вопрос: «А ты за 5 лет брака не видела, что он может так поступить?». Позже выяснилось, что еще до свадьбы он мог послать ее на три буквы открытым текстом, но она не обращала на это внимания.

Если вы произносите фразы типа «Наша компания вдруг развалилась, а все было так хорошо», или «Он так сильно поменялся, я не ожидала», «Близкий друг внезапно меня предал», то у вас неадекватная картина мира.

Люди не меняются за одну секунду. Компанию не разваливаются «просто так, за одну секунду». Друзья, которым вы доверяли 15 лет, «внезапно» не могут впасть в приступ и предать вас.

Если такое происходит, для этого всегда есть предпосылки и это можно увидеть заранее. А если вы не смогли это заметить — значит, вы серьезно чего-то не понимаете в устройстве этого мира.

Ты несчастен настолько, насколько выбираешь

У одного человека было два сына: один — абсолютный пессимист. Ему все казалось ужасным. Другой — абсолютный оптимист, который находил плюсы во всем.

Отец решил провести эксперимент, чтобы изменить взгляды сыновей на жизнь. Сына-пессимиста он закрыл в комнате с самыми интересными игрушками, чтобы показать, что жизнь не так уж и плоха. А сына-оптимиста закрыл в сарае, полном конского навоза, чтобы показать, что не все в жизни идеально.

Через некоторое время отец вернулся. И что он увидел? Пессимист стоял посреди комнаты и плакал: «Так много игрушек и я не могу выбрать из них. Это кошмар! Все ужасно». А сын-оптимист бегал по сараю с лопатой, кидал навоз и быть очень доволен. Когда отец спросил, почему он так счастлив, сын ответил: «Папа, тут столько навоза, что где-то поблизости обязательно должен быть пони!».

Обожаю эту историю. Она очень четко показывает, что счастье — это выбор.

Понятно, что жизнь местами не очень приятная штука, но мы выбираем, как к этому относится.

У меня есть правило «ЗАТО». После любой негативной мысли я всегда добавляю «зато». Например, «Ужасно холодно этим летом…зато нет комаров» или так «Жаль, что не получилось с этим предложением по работе, зато у меня освободилось куча времени». Мне кажется, секрет счастья в том, чтобы на любую ситуацию всегда иметь свое «ЗАТО».

Никто не обязан тебя любить

У моей подруги растет 15-летняя дочь Полина. Как-то я спросила у подруги: «Ты ждешь от Полины, что она будет помогать тебе, когда вырастет? Что ты вообще от нее ждешь по отношению к себе?». И она ответила: «Понимаешь, я родила Полину для собственной радости. Я привела ее в этот мир для собственного удовольствия — мне хотелось иметь ребенка, мне хотелось отдавать любовь. Я, можно сказать, притащила дочь в мир, где ее ждет много потрясений, проблем и всякой ерунды. Мы все это переживаем. Конечно хочется верить, что она будет счастлива. Но как при всем при этом я могу ждать от нее чего-то? Она мне ничего не должна».

По-моему, это приободряющая история, потому что ожидания делают пленниками и нас, и тех, от кого мы что-то ждем. Ожидания порождают обиды. Обиды порождают страдания.

У людей поразительная природа: им постоянно кажется, что им другие что-то должны. Родители обязаны любить детей, мужчина обязан любить женщину, ребенок обязан любить родителей.

Нас никто не обязан любить. Нам не обязаны давать то, что мы хотим.

В первой книге я подробно писала о прощении и о том, как научиться прощать. Многим помогли эти техники. А несколько людей написали примерно так: «Меня в детстве унижали родители, оскорбляли дворовые друзья. Почему я должен их прощать?».

А потому что ты сейчас сидишь и читаешь это. Ты не можешь исправить свое прошлое, но ты можешь изменить отношение к нему.

Да, к нам в детстве могли относиться не так, как этого заслуживают дети. Да, и во взрослом возрасте нас могли «кидать» самые близкие люди. Но это время прошло.

Если ты сейчас читаешь эти строки, пришло время стать по-настоящему взрослым, забыть про «ожидания» и обнаружить во всех этих историях свое «зато».

Кстати, если вы хотите продолжение этого материала, то во второй книге есть глава «12 „вмятин“, человек как шарик пластилина, или Почему маньяк всегда находит свою жертву». Там подробно описано, как (на мой взгляд) функционирует этот мир.