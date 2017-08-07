Минсельхозпрод открестился от ядовитых европейских яиц

По словам начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова, обнаруженные в Европе ядовитые яйца, в нашу страну попасть никак не могут.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Европе из продажи изъяли несколько миллионов отравленных яиц. Токсичные яйца были обнаружены в магазинах и на складах в Бельгии, Голландии, Германии, Великобритании и Франции - в них было высокое содержание опасного яда фипронила. Он используется для травли вшей, блох и клещей, препарат запрещен для применения на животных, мясо которых предназначается для употребления в пищу человеком.

"Мы сразу же закрываем все страны для поставок, если там есть какая-то зараза. У нас половина Европы уже закрыта для поставок в связи с птичьим гриппом. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора мгновенно реагирует на каждый случай. Он сразу становится объектом рассмотрения нашей службы, сразу же вводится временный запрет на ввоз. Поэтому если там что-то есть - к нам это попасть никак не может", - подчеркнул Алексей Богданов.

Начальник главного управления ВЭД пояснил, что импортировать яйца из Европы для страны экономически невыгодно, потому что белорусские яйца дешевле, пишет БЕЛТА.

Алексей Богданов рассказал, что в Беларуси производится порядка 4 млрд штук яиц в год. Страна полностью закрывает потребности внутреннего рынка и экспортирует около 900 млн штук в год. За первое полугодие 2017 года экспорт яиц составил 385 млн штук на 18,3 млн долларов.