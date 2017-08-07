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Евгений Крыжановский: бывает ли капитализм "с человеческим лицом"

08.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник, 8 августа, в ходе доклада о стимулировании деловой инициативы в стране президент Беларуси Александр Лукашенко особо подчеркнул, что вызывающий разрыв между богатыми и бедными всегда чреват социальным взрывом. Но может ли капитализм быть "с человеческим лицом", и есть ли примеры такого капитализма у Евгения Крыжановского?

Также в числе тем беседы — влияние лунного затмения на отдельных представителей общества и традиционная славянская бесшабашность, новые подробности конфликта в театре "Христофор", разница между политическим и творческим амплуа Евгения Крыжановского и секреты успеха у представительниц прекрасного пола.

Беседу с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси, заслуженным артистом страны Евгением Крыжановским в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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Заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, заслуженный артист страны Евгений Крыжановский и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав...

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