Во вторник, 8 августа, в ходе доклада о стимулировании деловой инициативы в стране президент Беларуси Александр Лукашенко особо подчеркнул, что вызывающий разрыв между богатыми и бедными всегда чреват социальным взрывом. Но может ли капитализм быть "с человеческим лицом", и есть ли примеры такого капитализма у Евгения Крыжановского?

Также в числе тем беседы — влияние лунного затмения на отдельных представителей общества и традиционная славянская бесшабашность, новые подробности конфликта в театре "Христофор", разница между политическим и творческим амплуа Евгения Крыжановского и секреты успеха у представительниц прекрасного пола.

Беседу с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси, заслуженным артистом страны Евгением Крыжановским в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.