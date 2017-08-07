Оранжевая жара: на четверг и пятницу объявлено штормпредупреждение

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 10-го и пятницу 11 августа, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что после кратковременного похолодания жаркая погода снова придет в республику – теплый воздух в страну будет поступать с юго-запада Европы.

"В дневные часы 10 августа по юго-западу республики, а 11 августа – на большей части территории температура воздуха достигнет +30..+34°C", – сказали в Гидромете.

При этом специалисты отметили, что в пятницу местами на Брестчине воздух прогреется до +35°C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории республики на эти дни был объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

Жаркая погода установилась в ряде стран Европы с приходом антициклона "Люцифер", особенно страдают от жары Греция и Италия. В ряде регионов были побиты многолетние температурные рекорды.