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Оранжевая жара: на четверг и пятницу объявлено штормпредупреждение
08.08.2017 19:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 10-го и пятницу 11 августа, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что после кратковременного похолодания жаркая погода снова придет в республику – теплый воздух в страну будет поступать с юго-запада Европы.
"В дневные часы 10 августа по юго-западу республики, а 11 августа – на большей части территории температура воздуха достигнет +30..+34°C", – сказали в Гидромете.
При этом специалисты отметили, что в пятницу местами на Брестчине воздух прогреется до +35°C.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории республики на эти дни был объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
Жаркая погода установилась в ряде стран Европы с приходом антициклона "Люцифер", особенно страдают от жары Греция и Италия. В ряде регионов были побиты многолетние температурные рекорды.
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В пятницу 11 августа местами в Берстской области воздух днем прогреется до +35°C.
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