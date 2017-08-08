МИНСК, 8 авг — Sputnik. Летне-осенний сезон охоты по перу открывается в Беларуси с 12 августа, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.



© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира Браконьер в Столинском районе заплатит за 6 уток $2 тыс. штрафа

"С 12 августа текущего года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана", — рассказали в ведомстве.

Собеседники агентства отметили, что охота разрешена только в светлое время суток, следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). "Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц", — добавили в Госинспекции.

Со 2 сентября перечень разрешенной к добыче пернатой дичи дополнится рябчиком и серой куропаткой, а с 16 сентября — гусем белолобым, гусем-гуменником, гусем серым и канадской казаркой.

Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 10 декабря 2017 года.

В случае если добыча является незаконной, охотник может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный природе.