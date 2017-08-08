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Сезон охоты по перу открывается в Беларуси с 12 августа

08.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Летне-осенний сезон охоты по перу открывается в Беларуси с 12 августа, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

Сезон охоты по перу открывается в Беларуси с 12 августа
© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира
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"С 12 августа текущего года открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана", — рассказали в ведомстве.

Собеседники агентства отметили, что охота разрешена только в светлое время суток, следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). "Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц", — добавили в Госинспекции.

Со 2 сентября перечень разрешенной к добыче пернатой дичи дополнится рябчиком и серой куропаткой, а с 16 сентября — гусем белолобым, гусем-гуменником, гусем серым и канадской казаркой.

Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 10 декабря 2017 года.

В случае если добыча является незаконной, охотник может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный природе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Охотиться можно только в светлое время суток с использованием гладкоствольного охотничьего ружья, а также ловчих птиц.

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