Пес притворился мертвым, чтобы не уходить из парка, и заслужил овации

В городе Голд-Кост на восточном побережье Австралии в одном из парков произошел необычный эпизод: пес отказался покидать зеленую зону с хозяином и притворился мертвым. Ситуацию с животным запечатлела посетительница парка и выложила видеозапись на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как пес породы золотистый ретривер падает на спину и задирает лапы кверху. Проходящий мимо прохожий при этом шутит, что собака сломалась. Затем животное сидит и упирается, когда хозяин пробует вести ее за поводок. В финале ролика мужчина отцепляет поводок, уходит и только затем пес за ним бежит. Уже под аплодисменты развеселившейся публики.

Видеозапись в Facebook под заголовком "Пес, который действительно не хочет уходить" уже собрала более четверти миллиона просмотров и более тысячи комментариев.

Голд-Кост — шестой по населению город Австралии, является курортным местом, центром водного туризма. Рядом с городом находится Национальный парк "Ламингтон", включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.