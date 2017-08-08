Съемки с дрона: в Твери обрушился символ города – речной вокзал

Обрушение речного вокзала в Твери произошло в ночь с 7 на 8 августа. Люди в момент ЧП в здании не находились, пострадавших в результате ЧП нет.



© Sputnik Мария Муравьева Обрушение моста на М-7: состояние пострадавших – стабильное

Здание разваливалось поэтапно в течение нескольких часов. Вечером в понедельник очевидцы сообщили в МЧС, что трещины в здании вокзала увеличились, слышен шум падающих кирпичей и штукатурки. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию.

Ближе к ночи обрушилась центральная ротонда. Затем спустя пару часов и на рассвете рухнули еще несколько частей здания. Даже ночью смотреть, как рушится один из символов города, собрались горожане.

С 1990-х годов здание вокзала находилось в аварийном состоянии. Материалы, которые использовались при строительстве, под воздействием осадков начали рассыпаться. Обрушение здания было делом времени.

Здание речного вокзала в Твери было возведено в 30-х годах прошлого века. Вокзал стоит на стрелке рек Волга и Тверца. С 2002 года объект не эксплуатировался. Проект по реконструкции здания существует, однако инвесторы, которые бы его реализовали, не найдены.