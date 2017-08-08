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Съемки с дрона: в Твери обрушился символ города – речной вокзал
08.08.2017 22:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Обрушение речного вокзала в Твери произошло в ночь с 7 на 8 августа. Люди в момент ЧП в здании не находились, пострадавших в результате ЧП нет.
© Sputnik Мария Муравьева
Здание разваливалось поэтапно в течение нескольких часов. Вечером в понедельник очевидцы сообщили в МЧС, что трещины в здании вокзала увеличились, слышен шум падающих кирпичей и штукатурки. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию.
Ближе к ночи обрушилась центральная ротонда. Затем спустя пару часов и на рассвете рухнули еще несколько частей здания. Даже ночью смотреть, как рушится один из символов города, собрались горожане.
С 1990-х годов здание вокзала находилось в аварийном состоянии. Материалы, которые использовались при строительстве, под воздействием осадков начали рассыпаться. Обрушение здания было делом времени.
Здание речного вокзала в Твери было возведено в 30-х годах прошлого века. Вокзал стоит на стрелке рек Волга и Тверца. С 2002 года объект не эксплуатировался. Проект по реконструкции здания существует, однако инвесторы, которые бы его реализовали, не найдены.
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В Твери обрушился один из символов города – здание речного вокзала. Смотрите на видео момент обрушения, а также виды пострадавшего вокзала с высоты.
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