ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Съемки с дрона: в Твери обрушился символ города – речной вокзал

08.08.2017 22:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Обрушение речного вокзала в Твери произошло в ночь с 7 на 8 августа. Люди в момент ЧП в здании не находились, пострадавших в результате ЧП нет.

Съемки с дрона: в Твери обрушился символ города – речной вокзал
© Sputnik Мария Муравьева
Обрушение моста на М-7: состояние пострадавших – стабильное

Здание разваливалось поэтапно в течение нескольких часов. Вечером в понедельник очевидцы сообщили в МЧС, что трещины в здании вокзала увеличились, слышен шум падающих кирпичей и штукатурки. Прибывшие на место спасатели оцепили территорию.

Ближе к ночи обрушилась центральная ротонда. Затем спустя пару часов и на рассвете рухнули еще несколько частей здания. Даже ночью смотреть, как рушится один из символов города, собрались горожане.

С 1990-х годов здание вокзала находилось в аварийном состоянии. Материалы, которые использовались при строительстве, под воздействием осадков начали рассыпаться. Обрушение здания было делом времени.

Здание речного вокзала в Твери было возведено в 30-х годах прошлого века. Вокзал стоит на стрелке рек Волга и Тверца. С 2002 года объект не эксплуатировался. Проект по реконструкции здания существует, однако инвесторы, которые бы его реализовали, не найдены.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Твери обрушился один из символов города – здание речного вокзала. Смотрите на видео момент обрушения, а также виды пострадавшего вокзала с высоты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Реал" играет с "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок Европы. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика