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«Реал» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

09.08.2017 08:47 — Разное | Ежедневник  
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«Реал» во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

uefa.com

В матче, проходившем в македонской столице Скопье, «сливочные» одолели «Манчестер Юнайтед»- 2:1.

«Реал» выступал в этом матче как обладатель  Кубка Чемпионов, «МЮ» - Кубка УЕФА.  

Счет в игре открыл на 24-й минуте Казимиро – 1:0. Во втором тайме на 52-й минуте Иско укрепил преимущество мадридцев – 2:0.

Представителям «Туманного Альбиона» удалось  забить гол престижа. На 62-й минуте отличился Ромело Лукаку – 2:1.    

 
 
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В матче, проходившем в македонской столице Скопье, «сливочные» одолели «Манчестер Юнайтед»- 2:1.

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