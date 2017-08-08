Поровну или по-братски: как страны делят между собой общую историю /

История Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в Украине, Польше, Литве, Латвии и России иногда трактуется слишком по-разному даже при том, что многие значимые исторические события происходили на территории современной Беларуси.

"Вот с кем у нас почти нет конфликтов, так это с латышами. Например, я узнал, что раньше часть Латвии входила в состав Полоцкого княжества. И я был уверен, что эта часть истории у них не озвучивается, но она освещается в их учебниках. Они пишут, что приняли христианство раньше, чем его принесли крестоносцы, потому что были вместе с Полоцком. И они считают, что платили дань, а налоги, цивилизованно все было", — рассказывает Масловский.

В то же время, в Литве, по словам экскурсовода, уровень национализма порой слишком зашкаливает.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Несут меня ноги: как начались хождения Александра Сухарева по Беларуси

"Они даже во время экскурсий, когда им говоришь про Грюнвальд, считают, что именно они там победили. Например, в Тракае говорят, что там было 10 полков хоругвей из земель Литувы, а остальные из славянских. Они не говорят — из белорусских, будто бы отказывают нам в нашей истории. И на самом деле тех полков было 5, а не 10", — отмечает экскурсовод.

Именно с представителями Литвы во время экскурсий возникает большинство конфликтов по поводу общей истории, но нередко спорные ситуации случаются и с гражданами Польши, отмечает собеседник.

"Поляки считают, что Гродно — это их город, Несвиж также считают своим. Так они воспринимают нашу историю. Когда им открываешь это все, они, бывает, соглашаются, но, на мой взгляд, только чтобы не обидеть", — говорит Масловский.

Иногда происходят и очень дивные для экскурсовода ситуации, когда белорусов буквально "ополячивают" граждане России.

"Иногда спрашивают: "А Радзивиллы, что, не поляки?" Я отвечаю: "Ну, какие же они поляки ". Тот же Николай Радзивилл Сиротка в письмах обращается к своему брату: " Вот ты и теперь считаешь себя литвином ". Или Тадеуш Костюшко и еще много примеров ", — отмечает Масловский.

С украинцами конфликтов происходит значительно меньше, чем с остальными, за исключением упоминаний Бандеры, который для белорусов все-таки антигерой. Но иногда экскурсии не обходятся и без забавных ситуаций.

"Однажды я возил таможенников из России, заехали в Троицкое предместье, где гости спросили, почему это у нас такие странные названия улиц на украинском языке. Я ответил, что в Беларуси есть свой язык, белорусский, и я тому свидетельство", — рассказывает экскурсовод.

Беседу с экскурсоводом Евгением Масловским слушайте на радио Sputnik Беларусь.