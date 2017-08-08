Атака на Гуам: КНДР и Трамп обменялись угрозами

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Это заявление Трампа привлекло внимание мировых СМИ.



© REUTERS Carlos Barria Трамп прокомментировал новые санкции Совбеза ООН против КНДР

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал он в ходе общения с журналистами.

В свою очередь, КНДР обнародовала заявление стратегических сил, в котором говорится о плане нанесения удара по району Гуама. Напомним, что на острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Причем подчеркивается, что план вскоре будет доложен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение.

В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет.

С 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых состоялось 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Пхеньян заявил, что был испытан как раз уменьшенный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.

США критикуют своего лидера

Как пишет газета Guardian, "агрессивная риторика Трампа может выйти ему боком, убедив Ким Чен Ына в том, что его режим находится в непосредственной опасности, и спровоцировав то, что он называет упреждающей атакой".

По данным издания Financial Times, комментарии северокорейского агентства, по всей видимости, ведут к эскалации опасной игры в "слабо". Как отмечает газета NYT, этим заявлением Трамп превзошел всех предыдущих президентов, чьи заявления в ответ на провокации КНДР обычно были жесткими, но неопределенными.

Как отмечает газета Politico, это заявление Трампа повлекло за собой незамедлительную реакцию КНДР, которая опубликовала заявление, в котором утверждается, что она "внимательно изучает" план по нанесению превентивного удара по району острова Гуам.

На Гуаме все спокойно

Конгрессмен от территории Гуам Мадлен Бордалло заявила, что уверена в способности военных США защитить территорию от "вызывающей глубокую озабоченность" ядерной угрозы КНДР.



© REUTERS На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор

Бордалло призвала президента США Дональда Трампа продемонстрировать "твердое руководство", работать с международным сообществом для деэскалации напряженности, а также остановить развитие оружейной программы Северной Кореи.

Губернатор Гуама Эдди Калво (Eddie Calvo) заявил, что остров подготовлен к любому развитию событий. Он планирует встретиться с военачальником Гуама и чрезвычайными службами для обсуждения состояния готовности территории. По его словам, никаких изменений в отношении уровня угрозы не внесено.