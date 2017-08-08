Зарубежные инвестиции китайского бизнеса в ближайшую десятилетку вырастут на 70 процентов

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Объем зарубежных инвестиций китайского бизнеса в ближайшие десять лет может достигнуть 1,5 трлн долларов — на 70% больше, чем в 2007–2016 годах, говорится в исследовании международной юридической компании Linklaters LLP.

Хотя в 2017 году объем таких сделок сократился, долгосрочные инициативы властей КНР, как «Сделано в Китае 2025» и «Один пояс — один путь» (в рамках которой уже объявлено об инвестициях на сумму более 900 млрд долларов в 65 стран), обеспечат рост китайских зарубежных вложений, полагают в Linklaters. По официальной оценке, в ближайшую пятилетку их объем составит 600–800 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ» .

Самыми привлекательными направлениями станут высокие технологии, электроника и энергетическая инфраструктура — однако они могут рассматриваться зарубежными регуляторами как «стратегические» с точки зрения национальной безопасности и интересов. Так, хотя в 2016 году сумма объявленных зарубежных сделок слияния и поглощения с участием китайцев составила около 220 млрд долларов (вдвое больше, чем в 2015 году), значительная их часть (40–75 млрд) была либо заблокирована регуляторами, либо аннулирована самими инвесторами из-за угрозы блокировки. Зарубежных регуляторов, особенно европейских, также беспокоит вопрос взаимной открытости экономик для прямых иностранных инвестиций, поэтому их отношение к китайским инвесторам будет напрямую связано с будущим либерализации экономики КНР.

Кроме того, китайские инвесторы сталкиваются с препятствиями и внутри страны: власти КНР с конца 2016 года ужесточили контроль за оттоком капитала. Компаниям рекомендовано воздержаться от покупки иностранных активов, не связанных с основной деятельностью, тщательной проверяется и кредитоспособность инвесторов. Однако в Linklaters ожидают, что бизнес-среда КНР останется благоприятной для инвестиций в иностранные стратегические проекты — а обход ограничений возможен как за счет иностранных поставщиков капитала, так и за счет использования иностранных юрлиц китайских компаний. Для обхода ограничений на инвестиции в некоторых юрисдикциях возможны также миноритарные вложения или создание совместных предприятий, которые в рамках лицензирования позволят китайским приобретателям использовать технологии на китайском рынке, полагают в юридической компании.