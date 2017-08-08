Белорусская птица следующим летом полетит в Китай

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Беларусь работает и над организацией поставок мяса птицы в Китай, сообщили в Минсельхозпроде.

Беларусь рассчитывает начать поставки мяса птицы в Китай к следующему лету, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает БЕЛТА .

"Наша молочная продукция уже отправляется в Китай, за 6 месяцев этого года поставили туда продукции на сумму более 2 млн долларов - это в 72 раза больше уровня прошлого года. Кроме того, мы сертифицировали нашу страну для поставок говядины в Китай", - отметил Алексей Богданов.

По его словам, Беларусь работает и над организацией поставок мяса птицы в Китай. "Мясо птицы сейчас стоит в плане по сертификации. Думаю, что в течение года - к следующему лету - мы завершим ее и начнем первые поставки", - сказал он.

Начальник главного управления ВЭД добавил, что активно идет работа с китайской компанией Drex Food Group Co., Ltd. "В нашей стратегии по развитию экспорта на ближайшие годы - три основных региона. Это Юго-Восточная Азия - номер один, куда мы стремимся (Китай, Вьетнам, плюс Япония). Далее Ближний Восток - это страны Персидского залива. И, наконец, Африка. Эти три региона нам очень интересны", - подчеркнул Алексей Богданов.

Он пояснил, что и Европа является перспективным направлением из-за твердости валюты и покупательской способности, но таможенные барьеры не позволяют пробиться туда с большими объемами продукции.

Беларусь также активно работает над увеличением экспорта в страны СНГ. Работа по всем этим направлениям ведется достаточно активно.

"Что касается Африки - мы посетили за последний год Египет, Судан, Мозамбик, ЮАР. Поставки уже осуществлялись в Кению, Сомали, Гвинею. Касательно мусульманских стран, то мы сертифицируем продукцию на "Халяль". Рекордные поставки идут во Вьетнам, идут поставки в Гонконг. Активно работаем и с Пакистаном", - сообщил Алексей Богданов и напомнил, что "Беллакт" поставляет в эту страну детское питание на сумму 1 млн в год долларов.

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Начальник главного управления ВЭД констатировал, что в целом в 2017 году планируется увеличить экспорт белорусской сельхозпродукции на 11,5%.