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На развитие машиностроения в 2017-2020 годах запланировано потратить почти пять миллиардов рублей

09.08.2017 10:43 — Разное | Ежедневник  
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На развитие машиностроения в 2017-2020 годах запланировано потратить почти пять миллиардов рублей

фото: Belarus.by

Утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017 – 2020 годы.

Совмином утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы, сообщили в пресс-службе правительства. 

Целью программы является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса страны.

Основные приоритеты программы - рост и диверсификация экспорта товаров; обеспечение сбалансированности внешней торговли; привлечение инвестиций в целях увеличения производительности труда и формирования центров опережающего развития. 

Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а так же за счет собственных средств организаций – исполнителей программы, кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.

В целом на ее выполнение планируется направить почти 4,9 млрд рублей, в том числе собственные средства организаций – 705,7 млн рублей, кредитные ресурсы банков – около 3,3 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 775,3 млн рублей. 

Ответственным заказчиком и заказчиком Государственной программы определено Министерство промышленности.


 
 
 
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Утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017 – 2020 годы.

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