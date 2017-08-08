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Утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017 – 2020 годы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На развитие машиностроения в 2017-2020 годах запланировано потратить почти пять миллиардов рублей Утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017 – 2020 годы.

Совмином утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы, сообщили в пресс-службе правительства.Целью программы является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса страны.Основные приоритеты программы - рост и диверсификация экспорта товаров; обеспечение сбалансированности внешней торговли; привлечение инвестиций в целях увеличения производительности труда и формирования центров опережающего развития.Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а так же за счет собственных средств организаций – исполнителей программы, кредитных ресурсов банков и иных источников, не запрещенных законодательством.В целом на ее выполнение планируется направить почти 4,9 млрд рублей, в том числе собственные средства организаций – 705,7 млн рублей, кредитные ресурсы банков – около 3,3 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 775,3 млн рублей.Ответственным заказчиком и заказчиком Государственной программы определено Министерство промышленности.