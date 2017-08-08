Кадры постельной сцены попали в эфир новостей телеканала BBC

В прямом эфире программы BBC's News at Ten на британском телевидении произошел небольшой конфуз: в то время как ведущая программы Софи Рэйуорт читала новости, на экране графического видео позади нее транслировались кадры с постельной сценой из художественного фильма.

Видео отрезка новостей засняла британская телезрительница Линдси Робинсон и выложила в Facebook с подписью "Кто-нибудь еще заметил это в вечерних новостях на BBC?"

Очевидно, что один из технических работников режиссерской группы решил отвлечься и посмотреть кино. На кадрах видно, как женщина обнажается, снимая бюстгальтер. Скорее всего, это была любовная сцена из какого-то художественного фильма.

Аудитория вечерних новостей канала насчитывает 3,8 миллиона зрителей — приблизительно такое число людей могли увидеть необычный инцидент в момент, когда Софи Рэйуорт рассказывала о победе команды сборной Англии по крикету над сборной ЮАР.

"Кто-то будет уволен утром", — написал в комментариях к видео Робинсон один из пользователей Facebook.

Телекомпания BBC уже заявила, что будет расследовать произошедший инцидент. Другие СМИ при этом высказались о непрофессионализме сотрудников телеканала.