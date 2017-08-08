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Компания белорусского бизнесмена Олексина вошла в шестерку самых быстроразвивающихся бизнесов Латвии

09.08.2017 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Компания белорусского бизнесмена Олексина вошла в шестерку самых быстроразвивающихся бизнесов Латвии

Grani.lv

По объему прироста оборота за 2016 год контролируемая Алексеем Олексиным компания Mamas D заняла шестое место среди 500 крупнейших бизнесов Латвии.

Латвийский ресурс crediweb.lv обнародовал итоги работы компании Mamas D за прошлый год. Ее  оборот вырос на 932,1% и составил почти 40 млн евро. По этому показателю бизнес Алексея Олексина, занимающего 9-е место в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017, занял шестое место в Латвии. Его опередили компании Jupaks (+11816607,5%), Cross Office (+2852,1%), Dalberg An (+2602%), Shopping Service (+1042,8%) и Pirmas (+1407,9%).   

Правда, Mamas D получила в этом периоде убыток – свыше 1,2 млн евро. Сумма активов составила 12,3 млн евро. В текущем рейтинге самых крупных латвийских бизнесов  (по объему оборота) Mamas D  занимает 153-е место.     

Mamas D – это инвестиционный бизнес, который  2008 году совместно начинали в Латвии Алексей Олексин и его тогдашний партнер Юрий Чиж. После раздела активов между ними, произошедшего в 2012 году, владельцами компании стали супруга Алексея Олексина Ирина и его сын Дмитрий.

В 2012 году, получив под эту компанию финансирование Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий, Алексей Олексин инвестировал в возрождение производства солода и пива на заводе Latgales Alus D в Даугавпилсе. В конце 2013 года он начал поставлять продукцию в Беларусь и Россию. В 2015 году также через Mamas D бизнесмен получил финансирование латвийской государственной Службы поддержки села, средства которой направил на создание в Латвии аквакультурного произодства. В 2014 году Mamas D также входила по обороту в топ-200 крупнейших компаний Латвии, но в 2015 году по неизвестным причинам вообще выбыла из рейтинга 500 крупнейших бизнесов этой страны.

В Беларуси Алексей  Олексин известен по деятельности на топливном рынке. Ему принадлежат МТБанк и мясоперерабатывающий завод «Велес-Мит» в Молодечно, в этом районе он строит крупные свинокомплексы. Также Алексей Олексин является одним из совладельцев национального транзитного оператора «Бремино групп». 

 
 
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По объему прироста оборота за 2016 год контролируемая Алексеем Олексиным компания Mamas D заняла шестое место среди 500 крупнейших бизнесов Латвии.

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