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16 августа на бирже будут предложены к продаже арестованные акции акционерных обществ
09.08.2017 11:00 — Разное | Ежедневник
фото: Gov.cap.ru
Государственным комитетом по имуществу для продажи на торгах в торговой системе Белорусская валютно-фондовой биржи в режиме «дискретный аукцион будут предложены простые (обыкновенные) арестованные акции открытых акционерных обществ.
Аукционы будут проводиться еженедельно по средам, сообщили в Госкомитете по имуществу. Первые торги состоятся 16 августа 2017 года.
В этот день к продаже будут предложены акции Беларусбанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, Приорбанка, Минского экспериментально-фурнитурного завода и др.
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Государственным комитетом по имуществу для продажи на торгах в торговой системе Белорусская валютно-фондовой биржи в режиме «дискретный аукцион будут предложены...
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