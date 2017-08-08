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Instagram Комаровки украли хакеры, переговоры безрезультатны

09.08.2017 11:36 — Разное | БДГ  
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Аккаунт Комаровского рынка в Instagram был взломан неизвестными хакерами, из него исчезли все фото и посты.

За восстановление аккаунта мошенники потребовали у руководства 15 тысяч рублей, сообщает tut.by со ссылкой на начальника отдела социального развития рынка Ивана Ткачука.

Владелец профиля пытался вести мирные переговоры, приглашал в гости. «Послушай, ну будь другом, верни аккаунт. Не дает мне руководство денег. Будешь в Минске, заходи в гости, стол накрою. Пойми как человека – это душевный некоммерческий проект», — написал Ткачук.

Однако получил резкий ответ, где хакер ответил, что страница не будет восстановлена, пока она не получит денег, а через некоторое время система сама удалит ее автоматически.

Комаровка завела аккаунт в Instagram в начале прошлого года. За это время модератор опубликовал 925 фото-постов. До взлома на него было подписано более 22 тысяч человек.

Аккаунт Instagram очень популярен, в нем люди могут узнать цены на различные продукты, которые продаются на Комаровке.  

Ткачук отправил запрос в техподдержку соцсети. Подписчики надеются, что народный аккаунт Комаровки в Instagram будет восстановлен.

Комаровка завела аккаунт в Instagram в начале прошлого года. За это время модератор опубликовал 925 фото-постов. До взлома на него было подписано более 22 тысяч человек.

Фото: kp.by

 
Теги: Минск
 
 
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Аккаунт Комаровского рынка в Instagram был взломан неизвестными хакерами, из него исчезли все фото и посты.

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