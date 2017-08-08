Глава Госстандарта упрекнул бизнес в нежелании отстаивать свои интересы

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Страны ЕАЭС завершают разработку пяти новых техрегламентов. Всего в настоящее время осуществляется разработка 14 технических регламентов ЕАЭС.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко. "Всего в настоящее время осуществляется разработка 14 технических регламентов ЕАЭС. Пять из них находятся на завершающей стадии. Это регламенты, устанавливающие требования к синтетическим моющим средствам и товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам, зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям, алкогольной продукции, углям и продуктам их переработки", - отметил он.

На стадии подготовки к одобрению и принятию находятся техрегламенты, устанавливающие требования к нефти, газу горючему природному, энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств. Ряд проектов проходит процедуры внутригосударственного согласования, которые предшествуют стадиям одобрения и принятия. Это техрегламенты по безопасности мяса птицы и продукции ее переработки; продукции, предназначенной для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; продукции, предназначенной для гражданской обороны; магистральных трубопроводов для транспортирования жидких и газообразных углеводородов.

Проект технического регламента, устанавливающий требования к кормам и кормовым добавкам, дорабатывается по итогам публичного обсуждения с целью вынесения на внутригосударственное согласование. Остальные проекты находятся на начальной стадии разработки. Также в план включена разработка 30 изменений в принятые технические регламенты.

В целом на сегодняшний день принято 44 техрегламента ЕАЭС (Таможенного союза), 35 из них уже действуют. Еще один - по безопасности рыбы и рыбной продукции - вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Виктор Назаренко посетовал также, что белорусский бизнес пассивен в отстаивании своих интересов. "Белорусским организациям, бизнес-сообществам, другим субъектам хозяйствования необходимо более активно участвовать в рассмотрении и обсуждении разрабатываемых проектов, высказывать свои мнения и предложения. Это позволит в значительной мере упредить избыточность устанавливаемых требований и процедур, сложности при их практическом применении, реально оценить степень регулирующего воздействия на условия ведения бизнеса с учетом интересов всех заинтересованных сторон, а также будет способствовать продвижению интересов страны на евразийской площадке", - сказал Виктор Назаренко.

Он отметил, что нормативно-правовой базой ЕАЭС сегодня созданы условия для привлечения всех заинтересованных к процессу разработки проектов технических регламентов или изменений в них - как через непосредственное участие в разработке в составе рабочей группы, так и путем направления предложений и замечаний при публичном обсуждении проекта документа.

"Однако анализ сводок отзывов по проектам технических регламентов, размещенных на сайте ЕЭК по итогам публичного обсуждения, показывает, что белорусские промышленники и бизнес-сообщества пока еще довольно пассивны и занимают выжидательную позицию в процессе формирования требований технических регламентов", - констатировал председатель Госстандарта. По его словам, организации и ассоциации промышленников Российской Федерации, напротив, активно используют возможность участвовать в этом процессе и отстаивать свою позицию. "Имеются примеры, когда предложения и замечания по проектам направляют даже американские и европейские бизнес-сообщества и предприятия", - добавил Виктор Назаренко.