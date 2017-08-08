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Рябов: сильная жара придет в Беларусь ненадолго

09.08.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Жаркая погода, которая придет в Беларусь в ближайшие дни, установится ненадолго – уже в воскресенье 13 августа начнет холодать, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Накануне синоптики из-за жары объявили в Беларуси на четверг и пятницу предпоследний – оранжевый – уровень опасности. По данным синоптиков, 10 и 11 августа температура воздуха в республике достигнет отметки +34°С, а в пятницу в Брестской области ожидается до +35°С.

"В воскресенье, начиная с северо-западных районов, жара начнет постепенно отступать", – сказал Рябов.

По предварительным данным Гидромета, уже 14 августа возможны кратковременные дожди, а дневная температура опустится до +22..+22°С

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне синоптики из-за жары объявили в Беларуси на четверг и пятницу предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

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