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Нарды и шашлык: в Верхнем городе пройдет праздник Азербайджана
09.08.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Праздник азербайджанской культуры пройдет в субботу 12 августа в Верхнем городе, сообщается на сайте Мингорисполкома.
Праздник начнется в 13:00 и продлится до 17:00. Для гостей готовят большой концерт с участием танцевальной школы "Легенды Кавказа", представителя Беларуси на детском конкурсе "Евровидение-2015" Руслана Асланова, представительницы Беларуси на международном конкурсе Turkvision-2015 Саши Кязимовой и других. На сцену выйдут и модели в нарядах от дизайнера Сабины Алашовой.
Гости смогут также поучаствовать в мастер-классах – поучиться танцевать и готовить как азербайджанцы. Впрочем, угощать национальными блюдами и сладостями будут всех.
Кроме того, на празднике можно будет сыграть в нарды, сфотографироваться в фотозоне, оформленной в национальном стиле, и сделать покупки на ярмарке с азербайджанскими товарами.
Организаторами национального праздника выступили Минский городской исполнительный комитет, Международное общественное объединение "Конгресс азербайджанских общин" под патронажем Посольства Азербайджанской Республики в Беларуси.
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Помимо национальных игр и кухни, гостей праздника ждет богатая концертная программа с участием "Легенд Кавказа" и представителя Беларуси на детском конкурсе...
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