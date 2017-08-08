Экологи начали сбор подписей под петицией против строительства водного пути Е40

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Более двадцати экологических организаций Беларуси, Польши и Украины опубликовали совместную петицию против строительства водного пути Е40.

Среди авторов обращения — общественные организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", "Багна", "Экодом", "Зеленая сеть" (Беларусь), Всемирный фонд дикой природы WWF (представительства в Польше и Украине), Украинское товарищество охраны птиц и другие.

“Цель петиции – обратить внимание общественности, властей и потенциальных инвесторов на негативные последствия, к которым может привести создание новой транспортной артерии, и в конечном итоге прекратить разработку этого проекта”, – сообщили в оргкомитете общественной кампании “Стоп Е40! Сохраним наши реки вместе”.

Петиция размещена на ресурсе change.org. Ее планируется направить президентам Беларуси, Украины и Польши.

Авторы обращения обеспокоены тем, что данный проект предусматривает серьезное изменение гидрологического режима рек, которые формируют этот водный путь: Вислы, Муховца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала. На реках могут появиться новые плотины, дамбы, их русла могут быть спрямлены, полагают они.

“Такое вмешательство грозит навсегда изменить эти реки, разрушив сложившиеся экосистемы. В частности, непоправимый вред может быть нанесен более чем семи десяткам особо охраняемых природных территорий, во всех трех странах, где обитают многие редкие виды животных и растений”, – говорится в петиции.

В Беларуси путь Е40 угрожает, прежде всего, Припяти и ее пойме, которые являются сосредоточением биоразнообразия в регионе и играют важную роль в миграции птиц на всем Европейском континенте, считают экологи.

Кроме того, утверждают они, строительство Е40 и рост грузовых перевозок на крупных судах класса “река-море” по этому пути нарушит нерестилища рыб, что уменьшит рыбные запасы.

Авторы петиции выступают против планов по перевозке по Е40 нефтепродуктов и минеральных удобрений, поскольку это создает угрозу техногенных катастроф.

“Особую озабоченность вызывает тот факт, что водный путь Е40 проходит через Чернобыльскую зону. Дноуглубительные работы и интенсивное движение грузовых судов могут привести к тому, что радиоактивный ил поднимется со дна и пойдет вниз по течению Припяти и Днепра в Киевское водохранилище, которое дает питьевую воду миллионам украинцев”, – отмечают экологи.

Они ссылаются на независимых экономистов, согласно которым обустройство Е40 сопряжено с повышенными инвестиционными рисками. “Даже после модернизации этот водный путь не будет интересен большинству грузоотправителей, так как он проигрывает по условиям доставки автомобильному и железнодорожному транспорту. Окупить инвестиции в Е40 крайне сложно даже в долгосрочной перспективе, а поддержка его инфраструктуры в рабочем состоянии может лечь тяжким бременем на бюджеты трех стран”, – утверждают экологи.

Авторы петиции обратились к национальным правительствам и инвесторам отказаться от планов по восстановлению Е40 и сосредоточиться на иных проектах в транспортной отрасли, “которые не будут нести такой угрозы природе и которые гарантируют положительный экономический эффект как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе”.