Яндекс и Сбербанк создадут СП





Компании подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета".

Яндекс и Сбербанк подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета, сообщает пресс-служба Яндекса. Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 миллиардов российских рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

«У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнёрам. В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу “Заказ на Маркете”, работу с зарубежными магазинами», — заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

«Мы начали развивать сервисы электронной коммерции одновременно с первыми шагами в поиске. За 17 лет Яндекс.Маркет изменил то, как мы выбираем товары онлайн. Но сегодня одной информации о товаре недостаточно, нужно максимально сократить время от выбора до получения товара. Рынок в целом меняется, мы находимся в эпицентре больших перемен и надеемся, что наши совместные усилия приведут к многократному росту Яндекс.Маркета», — сказал руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

Яндекс.Маркет — один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам 2016 года оборот компании составил около 100 миллиардов российских рублей. Каждый месяц Маркет посещают более 20 миллионов человек. Около 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на сервисе свои товары и привлекают новых клиентов. На сервисе представлено более 150 миллионов товарных предложений.

На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.